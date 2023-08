Acilia, incidente in Via Maccari: interviene l’ambulanza, la situazione

Acilia, incidente in Via Maccari: scontro tra due auto, situazione in costante aggiornamento. Interviene l’ambulanza.

Incidente in Via Maccari. Zona Madonnetta. Coinvolte tre auto, ma la situazione resta in aggiornamento. Lo scontro sembra essere più grave del previsto: l’allarme arriva in Rete dalla pagina Ostia Informa. Secondo le ricostruzioni il contatto sarebbe avvenuto all’altezza di Via di Prato Cornelio, all’incrocio, presenti una Mercedes, una Ford Fiesta e una Renault Clio.

Incendio di rifiuti a Ciampino, fiamme ancora altissime: fumo visibile dal Litorale. “Tenere chiuse le finestre”

Incidente in Via Maccari: caos tra i residenti

Sembrerebbero essere rimaste ferite 3 persone, tra cui una donna in gravi condizioni. Subito soccorsa con l’eliambulanza. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto a estrarre le persone rimaste incastrate fra le autovetture. La Polizia di Roma Capitale e il 118, oltre alla gestione per la viabilità, stanno verificando le condizioni delle persone coinvolte con i dovuti rilievi. Nel frattempo sale l’ansia fra i residenti: “Quell’incrocio è maledetto”, si legge.

Le foto in Rete dimostrano che il parapiglia in quelle zone non si è ancora fermato con la tensione che cresce minuto dopo minuto. Dal primo pomeriggio che c’è un’atmosfera convulsa nelle strade adiacenti al sinistro. La situazione sembra essere più definita, ma è impossibile – al momento – fornire ulteriori certezze.