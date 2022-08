Acilia, spacca il finestrino di un’auto per rubare: ‘placcato’ da un corazziere fuori servizio

Aveva già infranto il finestrino dell’auto, non si sa se per rubare quello che vi era all’interno o per portare via direttamente la vettura.

Ma le sue mosse erano state notate da un un militare del Reggimento Corazzieri, in quel momento libero dal servizio. Il malvivente stava armeggiando su una vettura parcheggiata ad Acilia, in via Famano.

Leggi anche: Detenuto esce con il permesso e va a spacciare: arrestato

Il tentativo di furto ad Acilia

E’ successo questa notte. Il militare, attirato dell’allarme di un’auto parcheggiata vicino alla sua abitazione, si è incuriosito. Vedendo l’uomo armeggiare vicino al veicolo, ha immediatamente chiamato i Carabinieri della Stazione di Acilia e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia.

Poi si è avvicinato e, dopo essersi qualificato, è intervenuto, riuscendo a bloccare il tentativo di fuga del sospettato.

L’arrivo dei carabinieri

Sul posto sono arrivate, in poco tempo, due pattuglie dei carabinieri, già nei paraggi a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo anche nell’entroterra del litorale costiero finalizzata alla prevenzione di eventuali fenomeni di illegalità. I militari hanno tratto in arresto il malvivente. Si tratta di un 30enne del luogo con precedenti. L’uomo è stato portato presso la Stazione di Acilia per gli accertamenti di rito.

Il 30enne, che è stato trovato in possesso di una grossa tenaglia, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. L’arresto è stato convalidato.