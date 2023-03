Addio a Cristiano Rea: il disegnatore del punk romano

Roma. È scomparso ieri all’età di 60 anni Cristiano Rea. Illustratore ma non solo, con lui una parte importante del punk della Capitale è andata via. Appartengono alla sua mano i disegni di diverse locandine, di volantini, di loghi e simboli della scena punk underground della città dagli anni Ottanta in poi. Con le sue opere l’uomo ha definito una vera e propria estetica, che per molti artisti ha rappresentato una vera e propria linea da seguire, un modello al quale inspirarsi.

La morte di Cristiano Rea e il ricordo di Zerocalcare

Nel novero degli artisti che ne hanno orgogliosamente raccolto il testimone possiamo annoverare anche Michele Rech, in arte Zerocalcare, che non ha esitato a definire Cristiano Rea ‘una specie di rockstar, uno come Winston Smith o Jamie Hewlett’. Sentite le parole con le quali Zerocalcare ricorda e ringrazia lo stimato illustratore: ‘Pochi segni in bianco e nero, fotocopiati male e attaccati peggio, ma che quando li incrociavo da ragazzino era come affacciarsi su un altro mondo. Un continente segreto abitato da una tribù assurda che parlava di resistenza rumore strilli rabbia e gioia. Grazie per aver letteralmente plasmato il nostro immaginario e averci disegnato una porta d’ingresso per quel mondo’

Le opere e la musica

Con le proprie opere Rea ha disegnato un pezzo importante della storia della Capitale, la storia della Roma dei centri sociali e della rivoluzione controculturale che inizia proprio negli anni Ottanta. Una Roma ostinata e militante. Rea ha cominciato come tanti del suo settore, facendo tavole per le fanzine diventando ma con il passare del tempo per coloro che l’hanno conosciuto è ben presto diventato un maestro e restandolo tuttora. Rea era anche un batterista punk, suonava a Roma nei K.O. e per lui quel genere che aveva iniziato ad apprezzare ed amare nell’adolescenza rappresentava soprattutto un’attitutidine alla vita.