Aggressione in piazza Santa Maria Maggiore, colpiti due bambini: ferito anche il padre, in manette un 21enne

Tentata rapina e aggressione in piazza Santa Maria Maggiore a Roma. Due bambini nel mirino di un 21enne: arrestato.

Piazza Santa Maria Maggiore, due bambini nel mirino di un 21enne somalo. Il giovane è stato denunciato dal padre dei piccoli, un uomo di 45 anni originario del Bangladesh. Tutto nasce durante una normale sosta, i bambini – due fratelli di 6 e 12 anni – stavano giocando in piazza.

Quando improvvisamente il giovane si scaglia contro il fratello più grande e gli scippa il marsupio facendolo cadere a terra. Uno schiaffo successivo ha destabilizzato la più piccola di 6 anni, a questo punto è entrato in gioco il padre 45enne che ha cercato di fermarlo.

Aggressione in piazza: in manette un 21enne, due bambini feriti e un 45enne all’ospedale

Il giovane aggressore ha reagito con un coltellino che gli ha ferito il braccio, lussandogli anche una spalla. Le urla dei bambini hanno fatto il resto, ovvero attirare l’attenzione di passanti e Carabinieri di zona che sono immediatamente accorsi sul posto evitando conseguenze peggiori.

Il 21enne somalo è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali. Intanto il padre dei piccoli è all’Umberto I per cercare di curarsi: ferite di vario genere e una contusione alla spalla, nulla di grave. Anche i figli stanno piuttosto bene. L’aggressore è stato portato in caserma dove si tratterrà fino al giorno dell’udienza.

La tempestività delle Forze dell’Ordine

La tentata aggressione ha gettato il noto quartiere della Capitale nello sgomento, ma l’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine ha evitato ulteriori ripercussioni. Il livello di guardia resta alto, specialmente nel weekend. I tassi di determinati reati, in percentuale, restano in salita e non sempre è possibile riuscire a stroncare il misfatto sul nascere.

Stavolta non c’è stato motivo di preoccuparsi, solo un grande spavento iniziale che poteva trasformarsi in qualcosa di più. Scenario evitato con un epilogo rassicurante dopo i primi istanti di paura, smarrimento e preoccupazione.