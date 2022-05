‘Aiuto, c’è un serpente nello spogliatoio’: paura in un liceo di Roma (VIDEO)

Serpente in uno spogliatoio. Sembra uno scherzo dal gusto discutibile invece è proprio vero. L’animale è stato avvistato oggi da alcuni studenti durante l’ora di ginnastica. Comprensibilmente incuriositi i giovani hanno filmato l’accaduto che è subito finito in rete.

Cosa dire, dalle tartarughe azzannatrici passando per i cinghiali fino ad arrivare ai serpenti, nella Capitale c’è davvero la presenza di una copiosa e variegata fauna.

Serpente nello spogliatoio di un liceo

Solo ieri raccontavamo di un altro episodio simile. Un rettile appartenente alla specie del Biacco è stato infatti trovato all’interno del giardino dell’Istituto comprensivo Pallavici, al Torrino. Oggi invece l’animale era comodamente aggrovigliato sul pavimento della palestra del liceo Majorana, in zona Mezzocammino.

Il video dell’avvistamento

Nascosto dietro una panca dello spogliatoio, le dimensioni dell’animale erano anche piuttosto importanti. Il rettile non è passato certo inosservato e gli alunni, tra stupore e incredulità, non hanno esitato a filmare la scena che è poi finita sulla pagina Instagram Welcome To Favelas.

Come si è detto, non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Dopo le tartarughe azzannatrici nei condomini, i cinghiali e il pericolo della peste suina ora mancavano i serpenti. Un antico detto recita: ‘Non c’è due senza tre’, ma speriamo davvero che non sia questo il caso e che episodi del genere non si ripetano.