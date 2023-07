«Aiuto, mi sono persa»: smarrita a Roma Termini, bimba ritrovata dalla Polizia

Roma. Momenti di apprensione per una bambina di origini turche che, allontanatasi per un attimo dai genitori, si è persa. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi familiari. Provvidenziale il tempestivo intervento degli agenti di Polizia che hanno ritrovato la piccola, permettendo ai genitori di riabbracciarla e di mettere la parola fine allo spiacevole episodio.

La bimba smarrita e il ritrovamento della polizia

Si era allontanata dai genitori mentre questi stavano facendo i biglietti alle macchinette, perdendosi. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato, avvisati dagli stessi familiari in lacrime, a rintracciare subito la bambina. Questa, incamminatasi fuori dalla stazione, è stata ritrovata nei pressi del Camper della Polizia in piazza dei Cinquecento. Nonostante l’apprensione di quei concitati momenti, la storia si è conclusa a lieto fine e la bimba, di origini turche, è stata riaffidata ai genitori dagli agenti del commissariato Castro Pretorio. Tale episodio, mette in evidenza come, ancora una volta, la ramificata presenza degli agenti della Questura di Roma è stata un punto di riferimento per i cittadini e i turisti che quotidianamente usufruiscono dei servizi della stazione Roma Termini.