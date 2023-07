Alberto Naska a Vallelunga per l’EuroNascar: orari, biglietti e live streaming

Il noto pilota Alberto Naska sarà a Vallelunga per la Nascar Whelen Euroseries. Il campione è determinato a vincere e ridurre il gap col primo in classifica generale EuroNascar 2. Giocherà in casa quindi per l’American Festival of Rome l’8 e 9 luglio prossimo per un fine settimana al suono del ruggito dei motori. Scalpitano Heroes Valley ed il Caal Racing Team, impazienti di vivere emozioni forti nel circuito casalingo. Non mancherà quindi il supporto del pubblico.

I duelli pregressi fanno ipotizzare scintille

Nella scorsa stagione la vittoria di Naskas in gara uno e il duello al cardiopalma con Doubek hanno infiammato il pubblico in tribuna e da casa. Nella stagione in corso il pilota ha già incassato quattro vittorie consecutive con Tziortzis. Alberto dovrà però guardarsi alle spalle; Jouffreau, Linster e Doubek non hanno alcune intenzione di mollare e sono a pochi punti di distanza. La bagarre è assicurata.

Orari, biglietti e streaming

Tutti gli appassionati e gli amatori potranno assistere gratuitamente all’evento. Come sempre l’ingresso in tribuna e paddok sarà consentito. Possibilità di fare Grid e Pit Walk. Nella giornata di sabato otto luglio, durante il mattino dopo le 10.40 e dopo la SuperPole Pro, ci saranno le qualificazioni della EN2 e la prima gara, round 5. In questa occasione ritroveremo Naska alle 17.00. Domenica nove luglio invece la gara dell’EuroNascar2 sarà alle 10.30. Il week end nel contesto dell’American Fest porta nel nostro Paese e per la prima volta la EuroLegend Cup e qui l’atleta gareggerà con la Legends Car #54. Dopo Valencia Alberto si ritrova primo in classifica con un solo punto di vantaggio su Davide Gaggianesi. In Spagna si è accesa la rivalità tra i piloti, vista la classifica ancora tutta da decidere. Sabato 8 luglio alle 9.30 le qualifiche e la prima gara sarà alle 12.50; domenica 9 luglio gara 2 alle 12.10 e gara 3 alle 16.10.