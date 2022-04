Alessandrino: ladro inseguito dai passanti, aveva rubato da un’auto in sosta

Non tutti scelgono di girarsi dall’altra parte. Alcuni passanti ieri sera a Roma hanno inseguito e bloccato un ladro che poco prima aveva rubato da un’auto in sosta dando prova di un encomiabile senso civico (“merce” rara di questi tempi). E’ successo in Viale Alessandrino, strada principale dell’omonimo quartiere. Il malvivente, un cittadino di origini algerine, approfittando di un momento di distrazione dei proprietari del veicolo, si era impossessato di due borse dandosi poi alla fuga. La scena però è stata vista da alcuni passanti che hanno subito chiamato la Polizia. Non solo. In attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine hanno deciso di agire mettendosi all’inseguimento del ladro riuscendo alla fine a bloccarlo. Il criminale è stato così “consegnato” agli agenti di Polizia che lo hanno tratto in arresto. Atteso per oggi il processo per direttissima.

