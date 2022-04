Roma, andava in giro di notte con il perfetto kit da ladro: arrestato ‘Arsenio Lupin’ romeno

Durante la notte i Carabinieri della Stazione di Roma Parioli, mentre percorrevano via Michele Mercati, hanno scorto un uomo a bordo di un’automobile accostata. La situazione era piuttosto sospetta così hanno controllato l’individuo, che si è rivelato essere un 35enne romeno con precedenti. L’uomo era, in quel momento, in possesso di un perfetto kit da ladro: tutto l’occorrente per lo scasso. Inoltre, un borsone erano contenuti martellli, pinze, tenaglie, giraviti, chiavi inglesi, taglierino e una torcia da fronte. il 35enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

