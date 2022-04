Roma, paura sulla Salaria: due roulotte in fiamme

E’ dalle 14.00 di oggi, 7 aprile 2022, che due squadre die Vigili del Fuoco coadiuvate da un’autobotte e il TA/6 sono nel pieno di un intervento in via Salaria 1541, all’interno dell’Oasi Rimessaggio. Il motivo dell’intervento è l’incendio di due roulotte. Non risultano, attualmente, persone coinvolte.

