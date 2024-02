Alessia Sbal travolta e uccisa sul Gra, camionista a processo per omicidio

F.F. a processo per omissione di soccorso e omicidio stradale in seguito alla morte di Alessia Sbal. Rifiutato il rito abbreviato.

Il camionista imputato per la morte di Alessia Sbal, la donna travolta e uccisa da un tir nel dicembre 2022 nei pressi dell’uscita Casalotti Boccea, andrà a processo per omicidio stradale e omissione di soccorso. La difesa aveva chiesto il rito abbreviato, ma il Gup ha ritenuto che non ci fossero gli estremi per procedere.

Pertanto il processo ci sarà a marzo. Questo è quello che hanno stabilito le autorità in merito a una vicenda che si trascina da diversi mesi, soltanto in relazione all’iter giudiziario. Dal 2022 tante cose sono cambiate tranne la determinazione della famiglia che vuole andare fino in fondo a questa storia.

Alessia Sbal, imputato a processo

La vita di chi resta che cambia in pochi istanti, tanto ci hanno messo a stabilire che non ci fosse più margine di analisi. Poi le carte, gli approfondimenti e le rilevazioni hanno portato la figura di F.F. a confrontarsi con le autorità. Questo vuol dire che da oggi fino a marzo si raccoglieranno ulteriori elementi probatori per far sì che la situazione riesca a sbloccarsi quanto prima.

Ormai si aspetta solo di capire come andare avanti per rimettere insieme i pezzi. Nell’arco di due anni le vittime di omicidio stradale sono raddoppiate a Roma e nel Lazio. Alessia non può essere un numero. Così come la sua vicenda non deve essere archiviata nel dimenticatoio.

Questo è compito delle istituzioni e dei legali che sono al lavoro affinché non accada. Non resta altro che iniziare a determinare gli estremi per un epilogo formale di un dramma che impegna ancora oggi familiari e non solo. Un incidente che ha creato precedenti anche in termini di Giurisprudenza.