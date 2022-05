Alice Galli travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce: assolto il tassista

Attraversare sulle strisce non è sufficiente. Se il semaforo pedonale non è verde, il pedone non può passare. Per questo il Giudice delle Udienze preliminari ha assolto Claudio Baiocchi, il tassista che, nel 2017, ha investito Alice Galli. La ragazza, sedicenne, aveva attraversato sulle strisce pedonali in via dell’Amba Aradam, in zona San Giovanni, ma con il rosso. Immediatamente le sue condizioni erano apparse gravissime e la giovane era morta in ospedale.

Le ricostruzioni dei periti

Inizialmente il tassista non subì il processo: la sua posizione venne archiviata. In base a una prima perizia era emerso che la sua velocità fosse di 35 chilometri orari. Il fatto che Alice fosse passata con il rosso era emerso subito, ma in un secondo tempo, grazie alla richiesta di riapertura delle indagini da parte della famiglia, il processo venne riaperto.

Il perito di parte, infatti, aveva accertato che il conducente del taxi andava invece a 65 all’ora. Ci fu allora un processo con rito abbreviato. Durante l’udienza, il Pm chiese una condanna a 8 anni per omicidio stradale con concorso di colpa. Da una parte, infatti, c’era la velocità dell’uomo, dall’altra l’essere passata con il rosso di Alice. Ma adesso la sentenza. Il Gup ha assolto il tassista «perché il fatto non sussiste». La responsabilità, secondo i giudici, era per intero della ragazza.

