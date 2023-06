Allarme amianto nella sede del I gruppo di Polizia locale di Roma: vigili ‘sfrattati’

Polizia locale di Roma Capitale ‘sfrattata’ dalla palazzina in via della Greca, perché ci sarebbe la presenza di amianto e particelle di eternit nell’atmosfera. Il primo piano era stato chiuso una settimana fa, in via precauzionale, lo riporta Il Messaggero, poi, mercoledì scorso, è stata chiuso lo spazio nello stabile che ospita 600 agenti del I gruppo di Polizia locale.

I vigili da tempo aveva segnalato materiale che usciva dal linoleum

Sembra che i vigili avessero segnalato da tempo strano materiale che fuoriusciva dal linoleum del pavimento, finchè, dieci giorni fa, sono iniziati i sopralluoghi e le analisi per capire di cosa si trattasse. La risposta dell’Asl 1 è stata la presenza di microparticelle di eternit che hanno indotto a chiudere il primo piano. I vigili di fronte alla presenza di agenti considerati altamente cancerogeni, si sono detti preoccupati e spaventati per essere stati per lungo tempo nella struttura, dove, solo ora è stata la rilevata la presenza di amianto.

Le indagini per verificare la presenza di elementi cancerogeni nello stabile

Mentre proseguono le indagini sulla palazzina, la Polizia locale del I Gruppo si è spostata presso il Comando generale, in via della Consolazione. Gli accertamenti in corso saranno utili a verificare se la sostanza cancerogena si trova solo nel pavimento o anche nella soletta tra i due piani. Ma ci vorranno ancora giorni prima di avere risposte, nel frattempo si invita a evitare di fare allarmismo. Ma, a titolo precauzionale, l’assessore al Personale del Campiglio, Andrea Catarci, vuole che vengano svolti accertamenti sanitari sugli agenti.

Quanto accaduto in via della Greca ha rappresentato un segnale che invita a svolgere controlli su tutte le sedi capitoline. In questa situazione sarebbe stato necessario un piano di interventi che poteva essere finanziato con Pnrr. Ora non resta che vedere se verrà formulato un programma di interventi e quale sarà.