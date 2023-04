Roma, area cantiere occupata abusivamente: sgomberata dalla Polizia Locale

Nonostante appartenesse a Roma Capitale, il terreno era occupato abusivamente. L’illecita occupazione impediva il proseguo di importanti opere di urbanizzazione in corso. Pertanto, questa mattina le forze dell’ordine hanno provveduto a sgomberare l’area così da destinarla alla realizzazione di nuove infrastrutture preziose per i cittadini. Di seguito il dettaglio delle operazioni.

Le operazioni alle quali ha preso parte la( Sicurezza Pubblica Emergenziale) e( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), coadiuvati dai– si sono svoltee precisamente, l’area cantiere in questione si trovava tra traUna volta giunti sul luogo, le forze dell’ordine hanno proceduto allo sgombero, restituendo alla ditta incaricata del prosieguo dei lavori per la costruzione dello, il terreno occupato abusivamente e che di fatto impediva ilNel corso delle operazioni di sgombero, trovate dai poliziotti solamenteche verranno rimosse anche nei prossimi giorni. La zona di proprietà di Roma Capitale, ceduta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , sarà destinata, così come previsto, a progetti per la