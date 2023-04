Roma, sgombero a San Basilio: operazione in corso

Ancora sgomberi a Roma e ancora il quartiere di San Basilio sotto la lente d’ingrandimento degli agenti della Polizia Locale e di Stato. Mentre scriviamo, è in corso l’operazione in via Senigallia in due appartamenti, ma al momento non si hanno dettagli. Quello che è certo, invece, è che l’operazione è scattata questa mattina all’alba. E non è certo la prima volta che gli abitanti della zona si risvegliano con le camionette della Polizia.

Gli sgomberi a San Basilio

Quello di stamattina è solo l’ultimo ‘blitz’ in ordine di tempo. Il 10 febbraio scorso gli agenti della Polizia di Stato e i caschi bianchi di Roma Capitale hanno fatto irruzione in quattro alloggi popolari di San Basilio e lì, all’interno, hanno trovato sette persone, che sono state poi denunciate per occupazione abusiva. Come deciso in sede di C.P.O.S.P. e ribadito in sede di Tavolo Tecnico in Questura, la Polizia di Stato e il personale della Polizia Locale di Roma Capitale, ha proceduto a liberare le quattro unità immobiliari di edilizia popolare di proprietà dell’ATER, in via Filottrano, nel quartiere San Basilio. Al termine delle operazioni le unità immobiliari sono state restituite alla legittima proprietà. E ora, a distanza di tempo, la storia si ripete.

L’operazione oggi in via Senigallia e via Cingoli

Questa mattina, intorno alle 6.30, gli agenti della Polizia di Roma Capitale dei gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e SPE (Sicurezza Pubblica ed emergenziale), insieme alla Polizia di Stato, sono intervenuti in due appartamenti di proprietà dell’Ater, occupati abusivamente. Il primo ‘blitz’ in via Senigallia, il secondo in via Cingoli. All’interno degli immobili sono state trovate due donne italiane, rispettivamente di 42 e 27 anni. Gli agenti, quindi, hanno proceduto e hanno dato esecuzione ai decreti di rilascio già notificati agli occupanti.

