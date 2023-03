Terrore a Roma nello studio medico, irrompono banditi armati: “Dateci i soldi”

Hanno fatto irruzione in uno studio medico associato in zona Ponte di Nona, in via Francesco Caltagirone, armati di pistola e hanno messo a segno una rapina ai danni delle tre dottoresse presenti. Ieri sera, mercoledì 22 marzo, poco dopo le 19, in due sono entrati nel centro medico e hanno seminato il panico tra i presenti.

Hanno puntato la pistola contro le 3 dottoresse per farsi consegnare i soldi

Arma da fuoco alla mano hanno chiesto ai sanitari che si trovavano in servizio in quel momento di consegnargli tutti i soldi che avevano. Un bottino magro per i due malviventi, ai quali sono stati consegnati complessivamente 130 euro. Non contenti si sono fatti dare anche un orologio da 400 euro. Poi si sono dileguati. Di loro si sono immediatamente perse le tracce.

Tanta la paura per le persone presenti al momento dei fatti e per le tre vittime della rapina che hanno chiesto l’intervento della Polizia. E sul posto sono accorse alcune volanti del VII distretto Casilino per avviare subito le indagini utili a risalire ai malviventi. Paura a parte nessuno è rimasto ferito da quell’incursione a mano a armata. Ma ora si cerca di dare un nome a quei due rapinatori che sono riusciti a mettere a segno il colpo, senza trovare alcun intoppo sulla loro strada.

Indagini serrate della Polizia per risalire all’identità dei due rapinatori

Oltre alle testimonianze rese da quanti hanno assistito ai fatti e dalle tre vittime rapinate, si cercano, come di consueto, immagini di videosorveglianza in zona che possano aiutare a rintracciare più velocemente i delinquenti. Le indagini vanno avanti serrate, anche se al momento gli investigatori non si sbottonano circa eventuali risultanze investigative. Non è escluso, che nonostante il silenzio, gli inquirenti abbiano già una traccia sulla quale stanno lavorando per risalire agli artefici della rapina messa a segno nello studio medico.