Roma, blitz della Polizia a San Basilio: sgomberati 4 alloggi popolari

Roma. Sono stati sgomberati questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato e da quelli della Polizia Locale di Roma Capitale quattro alloggi popolari al cui interno c’erano sette persone, tutte denunciate per occupazione abusiva.

Lo sgombero questa mattina in via Filottrano

Stamattina, come deciso in sede di C.P.O.S.P. e ribadito in sede di Tavolo Tecnico in Questura, la Polizia di Stato e il personale della Polizia Locale di Roma Capitale, ha proceduto ad operazioni di liberazione di quattro unità immobiliari di edilizia popolare di proprietà dell’ATER. Siamo in via Filottrano, nel quartiere San Basilio. Negli appartamenti interessati sono state rintracciate 7 persone, tutte denunciate per occupazione abusiva. Sul posto è intervenuta, inoltre, la sala operativa sociale del Comune di Roma per l’eventuale assistenza ai nuclei familiari interessati. Al termine delle operazioni le unità immobiliari sono state restituite alla legittima proprietà.