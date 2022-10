Roma, monta la protesta dopo gli sgomberi in Via del Frantoio: ex occupanti sotto la sede del IV Municipio (FOTO E VIDEO)

Stanno protestando in piazza gli ormai ex occupanti dello stabile di Via del Frantoio al Tiburtino III sgomberati ieri al termine di un blitz congiunto delle forze dell’ordine. I manifestanti, che in questo momento si trovano sotto la sede del IV Municipio lungo la Via Tiburtina, chiedono un incontro con il mini-sindaco. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine.

Incontro manifestanti Giunta

Aggiornamento. In questo momento è in corso un confronto, piuttosto acceso, con la Giunta del Municipio che è scesa nel piazzale per parlare con i manifestanti. Presente anche il mini-Sindaco del Municipio Massimiliano Umberti.

(Foto e video Fabrizio Montanini)

Gli sgomberi all’ex centro di accoglienza al Tiburtino III

L’intervento di ieri, ricordiamo, ha portato allo sgombero dell’ex centro di accoglienza della croce rosse situato in Via del Frantoio 44 al Tiburtino III. In tutto 41 persone sono state denunciate per occupazione abusiva. Per la maggior parte si tratta di cittadini stranieri, quasi tutti nord africani, di età compresa tra i 20 e i 45 anni. Tra questi alcuni con precedenti penali. L’area liberata è stata riconsegnata al Comune.

Fabrizio Montanini, capogruppo Lega IV Municipio

Sui fatti abbiamo contattato Fabrizio Montanini, consigliere e Capogruppo della Lega nel IV Municipio:

“Lo sgombero di ieri di via del Frantoio è stata una delle più belle espressioni di vicinanza ai cittadini romani effettuate dall’attuale giunta del quarto municipio in questo primo anno di mandato, considerando che i residenti di Tiburtino Terzo per anni ne hanno richiesto la riqualifica. Oggi gli ex occupanti, supportati dai centri sociali di zona, sono venuti a manifestare sotto la sede del IV Municipio per richiedere un’alternativa abitativa nonostante questa gli sia stata data ieri poiché evidentemente non era di loro gradimento. Considerando che durante lo sgombero sono stati rilevati dalla polizia ingenti quantità di stupefacenti all’interno dei locali occupati invitiamo il presidente del Municipio Umberti e tutta la giunta a non cedere ai ricatti di queste persone che in tutti questi anni hanno fatto di quei locali una piazza di spaccio. Finalmente da oggi i residenti di Tiburtino terzo e i genitori dell’adiacente scuola Fabio Filzi potranno vivere in un maggior stato di sicurezza. Non dovrà essere una manifestazione improvvisata a far cambiare idea alla giunta che ringraziamo per l’operato”.