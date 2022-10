Roma, sgombero in corso al Tiburtino III: agenti nell’ex centro di accoglienza

Operazioni in corso alla periferia est di Roma più precisamente nel quadrante del Tiburtino III in Via del Frantoio. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (gruppo Tiburtino), compresi i gruppi speciali (SPE, GSSU), unitamente alla Polizia di Stato e sotto il coordinamento della Prefettura, sono intervenuti nei locali dell’ex centro di accoglienza della croce rossa. Al momento l’intervento di sgombero, il secondo in ordine di tempo in questi ultimi giorni (il primo due giorni fa, ndr), non è ancora concluso: stando alle prime informazioni disponibili i caschi bianchi hanno potuto accertare le pessime condizioni igienico sanitarie dello stabile e stanno procedendo all’identificazione degli occupanti la cui posizione è al vaglio.

Seguiranno aggiornamenti