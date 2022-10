Allarme bomba in negozio: entra, lascia un pacco ‘sospetto’ e scappa

Momenti di tensione quest’oggi a Ciampino quando un uomo è entrato all’interno di un negozio abbandonandovi un pacco completamente sigillato e fuggendo poi a piedi. Sul posto sono subito accorsi i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo e il nucleo degli artificieri che hanno provveduto ad evacuare la zona e verificare il contenuto del pacco.

Pacco sospetto a Ciampino

I fatti sono avvenuti oggi in un negozio sito in via Col di Lana a Ciampino. Qui, come anticipato, uomo sarebbe entrato nell’esercizio abbandonando il pacco tutto sigillato con un nastro adesivo e fuggendo a piedi. I Carabinieri hanno circoscritto e evacuato la zona, con loro era presente anche il nucleo degli artificieri.

Il contenuto

Il nucleo artificieri dei Carabinieri ha provveduto alla verifica del contenuto del pacco e una volta aperto vi ha trovato all’interno un dispositivo acustico completo di batterie, probabilmente di un cliente che lo aveva acquistato nei giorni precedenti. Sono attualmente in corso le indagini in corso per chiarire i motivi del gesto.