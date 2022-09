Roma, «Ho una bomba nello zaino»: terrore all’ufficio anagrafe

Roma. Era in coda per fare la carta d’identità quando, improvvisamente, prima ha minacciato il personale dell’ufficio e poi, non pago ha urlanto di aver messo una bomba all’interno dell’edificio.

Allarme bomba all’anagrafe: i fatti

I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri, negli uffici anagrafici in via Rivisondoli. Qui, come anticipato, un uomo ubriaco mentre era in fila per fare la carta d’identità ha improvvisamente minacciato il personale di aver all’interno dello zaino una bomba. A seguito dell’accaduto sono state allertate subito le forze dell’ordine.

La denuncia

Giunti sul posto i Carabinieri della Stazione di San Basilio hanno effettuato tutti gli accertamenti e rilevato che all’interno dello zaino non c’era alcuna bomba. L’uomo è stato denunciato per procurato allarme.

