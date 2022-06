Allarme caldo in Italia, le previsioni meteo dal 27 giugno 2022. A Roma si sfiorano i 40°C

Prima l’anticiclone Scipione, poi Caronte. I ‘nomi’ cambiano, il caldo è sempre lo stesso, se non addirittura in aumento. E la prossima settimana sarà rovente in tutta Italia, da Nord a Sud: nessuna Regione è esclusa, la pioggia sembra davvero un miraggio.

Le previsioni meteo per la prossima settimana (dal 27 giugno ai primi di luglio 2022)

Come hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it, il caldo la prossima settimana insisterà su Sud e Sicilia, ma in realtà sarà così fino a luglio. Discorso diverso per il Nord Italia, dove mercoledì 29 i cittadini dovranno fare i conti con una perturbazione, che poi lascerà definitivamente l’Italia: ci saranno, però, rovesci o temporale residuo su Trentino Alto Adige, Alto Veneto e Alpi del Friuli.

Giornate caldissime, invece, sul resto d’Italia, soprattutto al Sud e in Sicilia, con le punte massime, nella giornata di giovedì 30, che sfioreranno i 40 gradi. Venerdì 1 luglio una perturbazione in transito sull’Europa Centrale toccherà i settori settentrionali del Paese, quindi potrebbero esserci temporali sulle zone alpine. Ma tutta la settimana, a partire da domani, sarà caratterizzata da clima caldo, quasi afoso, proprio come sta accadendo oggi.

Che tempo farà a Roma?

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, il fondatore e direttore de Il meteo.it Antonio Sanò ha spiegato che i prossimi giorni a Roma saranno caldissimi, ancora di più di quelli appena trascorsi. E la pioggia, proprio lì dove c’è allarme siccità (in realtà in tutta Italia), non è prevista per ‘almeno altre due settimane’.

Come ha annunciato l’esperto, da domani nella Capitale e ‘per 3/4 giorni consecutivi faranno 39 gradi. Non si tratta di record per Roma, come quello dei 40.5 gradi registrati per qualche minuto ad agosto 2007. Quelli che registriamo – ha spiegato – sono valori fuori norma: basti pensare che dovrebbero esserci 30 gradi di media, ce ne sono 9 di più e per più giorni”. Insomma, il caldo sarà ‘anomalo’, le temperature altissime e i consigli sempre gli stessi, soprattutto per anziani, bambini e fragili che dovrebbero evitare di uscire nelle ore di punta.