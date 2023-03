Allarme tifosi Feyenoord a Roma, Gualtieri chiede il blocco della trasferta agli olandesi. La Città Eterna non dev’essere devastata nuovamente dagli olandesi, come avvenuto nelle recenti partite dove i tifosi “orange” sono scesi nella Capitale portando distruzione (i famosi danni alla Fontana della Barcaccia a piazza di Spagna) oppure con gli ultras tedeschi che hanno devastato Napoli. Il Sindaco vuole salvaguardare la città, specie se il giorno dopo la partita verranno i commissari dell’EXPO per valutare se Roma può ospitare o meno l’evento.

Roberto Gualtieri è molto preoccupato dall’imminente incontro di Europa League, considerato come gli ultras del Feyenoord hanno già promesso devastazione in caso riuscissero a raggiungere Roma. Lo stesso sindaco dice a FanPage: “Il match cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma. Ho chiesto a Piantedosi di valutare lo stop alla trasferta”. Ma il ministro Matteo Piantedosi renderà vietata la trasferta agli olandesi?

Tutto sembra giocarsi su piani di strategia politica, considerato come il Ministro dell’Interno non si sia ancora espresso sulla questione e Gualtieri abbia sollecitato nuovamente l’argomento alla sua attenzione. Eppure, Roma vorrebbe rischiare di rivedere quel che avvenne nel 2015. Anche quell’anno si giocò una partita con gli olandesi, che assaltarono di forza la zona di piazza di Spagna e danneggiarono gravemente la Fontana della Barcaccia.

Una città devastate, escluderebbe automaticamente Roma da un potenziale profilo per l’EXPO. Infatti, un simile episodio delineerebbe problemi nel garantire l’ordine pubblico e soprattutto la sicurezza all’interno della città. Non potrebbe essere altrimenti per gli ispettori Bureau international des exposition, che dovranno individuare la migliore location per l’EXPO 2030. Roma riuscirà a rientrarci? La domanda è ardua, considerato come oggi la giunta di Roberto Gualtieri sembrano ignorarci, più per un gioco di strategia politica che reale cura verso la Città.