La Lazio senza tifosi contro la Juve: il rischio dopo i corsi antisemiti in Curva Nord

Dopo gli eventi che hanno contornato l’ultimo derby Capitale, ora la Lazio corre un rischio non da poco: quello di giocare la partita contro la Juventus (8 aprile) con la Curva Nord chiusa. Potrebbe essere l’epilogo, in particolare, dei cori antisemiti urlati da quel settore di stadio Olimpico durante l’ultimo match con la Roma.

Ad ogni modo, una decisione ufficiale arriverà entro il 4 aprile, e quindi a pochi giorni dalla grande sfida con la squadra di Allegri che medita da qualche tempo l’ambizione di una rimonta in classifica dopo un periodo non proprio brillante, come quelli a cui eravamo abituati qualche tempo fa. Il club biancoceleste, è bene precisarlo, ha già preso le distanze da quell’episodio, condannando duramente quel che era avvenuto dalla Curva, tuttavia l’ipotesi di una punizione in tal senso – con cancelli chiusi alle tifoserie per una buona porzione dell’impianto – è certamente una possibilità concreta.

I cori antisemiti durante il derby con la Roma

Intanto, come vi abbiamo raccontato questa mattina, la Digos è anche sulle tracce del tifoso immortalato in diversi video con la maglia ”88 Hitlerson”, inneggiando così, in modo tutt’altro che velato, all’ex führer del reich nazista. Eventi e cori spiccatamente antisemiti che hanno completamente oscurato la vittoria, così come il goal segnato da Zaccagni e che è valso il derby Capitale.

Il giudice sportivo in ordine ai cori beceri e offensivi – si legge nella nota ufficiale -, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultano essere stati percepiti nella maggior parte dell’impianto, deciderà entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione anche all’esito degli accertamenti in corso e avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della Società nell’attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonché nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni. Dispone che, nelle more, la Procura Federale fornisca a questo Giudice ogni elemento utile alla decisione, acquisito anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, che emergesse dalle indagini in corso e da quelle già avviate per fatti similari.

