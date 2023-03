Derby Lazio-Roma, la Digos sulle tracce del tifoso con la maglia “Hitlerson 88”

L’ultimo derby della Capitale, Lazio-Roma, andato in scena proprio nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, 19 marzo 2023, non è stato proprio semplicissimo. Non solo da punto di vista strettamente sportivo, ma anche psicologico, emotivo, etico e morale. Un match tesissimo sia in campo, come hanno dimostrato le diverse ammonizioni, sia negli spogliatoi.

Lazio-Roma, cori antisemiti dalla Curva Nord durante il derby: ora c’è il rischio squalifica

Derby Lazio-Roma, cori anti-semiti dalla Curva Nord

Se ne continua a parlare anche in queste ore, dal momento che le tensioni sono state difficili da appianare. Il trionfo dei biancocelesti con goal di Mattia Zaccagni, è stato letteralmente rovinato dal comportamento di alcuni tifosi presenti in curva Nord che hanno iniziato ad intonare dei cori antisemiti durante la partita. “La Procura federale, però, avrà del lavoro aggiuntivo. Gli ispettori, infatti, sono stati attenti ai cori intonati dai tifosi della Lazio. Pare che anche stavolta qualche espressione razzista, di matrice anti-ebraica, ci sia stata e quindi è possibile che parta una inchiesta. Se venissero accettati, la curva biancoceleste rischierebbe la squalifica” – come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport in un pezzo della giornata di ieri.

La Digos sulle tracce del tifoso con la maglietta ”Hitlerson 88”

Alcune immagini e video hanno iniziato a fare il giro del web, ritraendo delle immagini davvero raccapriccianti, come quella del tifoso biancoceleste che indossa orgogliosamente la maglia numero 88 con la scritta ”Hitlerson”. Video e immagini che non hanno mancato di suscitare un certo scandalo, e postati anche da Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, il quale ha detto: ”Una curva intera che canta cori antisemiti, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?”. Ora, però, come ci comunicano dalle sale stampa, i poliziotti della Digos della Questura di Roma e del Commissariato Prati stanno lavorando, senza sosta, scandagliando tutte le immagini, per intercettare il responsabile di tale gesto. Al vaglio anche le riprese della Polizia Scientifica. Sotto stretta osservazione la tifoseria ultras.