Lazio-Roma, cori antisemiti dalla Curva Nord durante il derby: ora c’è il rischio squalifica

Il Derby della Capitale, quello di Lazio-Roma andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 19 marzo 2023, e che ha visto il trionfo dei biancocelesti con gol di Mattia Zaccagni, è stato teso, nervosissimo, non solamene all’interno del rettangolo verde, come il bollettino della partita ha ampiamente dimostrato. Anche in queste ore, a quasi un giorno di distanza, le polemiche incalzano, e anche l’astio tra le due tifoserie.

Lazio-Roma, tensione alle stelle. Luis Alberto: ”Parlano troppo, ora si sentono incu**ti”

Il derby Lazio-Roma e i cori antisemiti della Curva Nord: rischio squalifica

Del resto, durante il Derby di ieri, oltre a faide in campo e negli spogliatoi e a tafferugli prima della partita, si sono anche – ancora una volta – sentiti chiaramente anche cori antisemiti provenienti dalla Curva Nord. Purtroppo, su quel versante, come anticipato, non è la prima volta che un atteggiamento del genere rovina quella che dovrebbe essere l’occasione di una sana competizione cittadina e sportiva. A scrivere, nelle ultime ore, sono Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e La Stampa. Tutte e 3 le testate giornalistiche sottolineano il fatto scandaloso, e cioè che gli ispettori della Procura Federale, presenti allo stadio, hanno sentito benissimo i cori e che è possibile che oggi sia stata già avviata un’inchiesta. L’epilogo potrebbe essere soltanto uno: il rischio squalifica per la Curva Nord. Per citarne solamente uno, la Gazzetta dello Sport scrive: “La Procura federale, però, avrà del lavoro aggiuntivo. Gli ispettori, infatti, sono stati attenti ai cori intonati dai tifosi della Lazio. Pare che anche stavolta qualche espressione razzista, di matrice anti-ebraica, ci sia stata e quindi è possibile che parta una inchiesta. Se venissero accettati, la curva biancoceleste rischierebbe la squalifica”.

L’indignazione di Ruth Dureghello

I video-prova, inoltre, che hanno fatto il giro dei social proprio in queste ore, sono stati postati anche da Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, il quale ha detto: ”Una curva intera che canta cori antisemiti, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?”, protesta duramente su Twitter. Ecco il suo post: