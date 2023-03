Lazio-Roma, tensione alle stelle. Luis Alberto: ”Parlano troppo, ora si sentono incu**ti”

Lazio-Roma è certante uno dei Derby più attesi e concitati di tutto il campionato, e la giornata sportiva di ieri non ha fatto altro che confermarlo, ancora una volta. C’è stato tutto il corredo di sempre: caos, tensioni, cinque espulsioni in campo, frecciate e battibecchi dalla panchina, e non solo.

Derby Lazio Roma, Eriksson torna allo Stadio Olimpico

Lazio-Roma, derby nervoso e pieno di falli

Oltre alla vittoria dei biancocelesti, per merito del goal di Zaccagni, arrivato al 65esimo minuto, insomma, ad avere la meglio non è stata solamente una squadra, ma la tensione generale, soprattutto a seguito del cartellino rosso estratto per Ibanez. Dopo di lui, ancora, anche le espulsioni di due membri dello staff e di Cristante e Marusic a gara finita. Non si sono fatti mancare niente, questo è certo. Ma il fischio finale non sancisce la fine dell’astio, semplicemente ci si sposa dal campo verso un’altra sede. Le scintille, di fatto, sono naturalmente proseguite anche negli spogliatoi a giudicare dalle parole di Luis Alberto, il quale davanti ai microfoni di DAZN non ha nascosto nulla, né smorzato, ma si è lasciato andare a commenti e riflessioni senza filtri sul comportamento avuto dalla Roma durante il corso del Derby.

Il commento forte di Luis Alberto a fine partita

“Quando parli prima della partita e perdi, devi stare zitto – ha dichiarato davanti ai microfoni, facendo esplicitamente intuire che già c’erano state provocazioni prima del fischio d’inizio. E infatti, ha aggiunto: ”Loro hanno parlato troppo, come fanno sempre, e adesso si sono sentiti inc**ati”. Sono parole certamente molto forti, d’impatto, e che rendono perfettamente l’idea di quanto sia accaduto in quei momenti di forte concitazione. Anche perché sarebbe impossibile nasconderlo: la partita è stata tesissima, con un tasso di nervosismo alle stelle fin da i primi minuti, dal momento che Ibanez e Pellegrini erano già stati ammoniti. Sempre Luis Alberto, continua a chiarire il concetto: “Devono stare zitti. Questo derby non l’hanno giocato, sono venuti solo a parlare e provocare. Abbiamo giocato solo noi e abbiamo vinto, queste partite si devono vincere”. E poi, ha anche rincarato la dose: “A loro piace tanto lo spettacolo della panchina e stavano continuando anche ora negli spogliatoi. Io sto pensando solo ad andare a cena con la mia famiglia, bere un bicchiere di vino e festeggiare”.