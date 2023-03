Derby Lazio Roma, Eriksson torna allo Stadio Olimpico. Sorpresa per i tifosi biancocelesti, che per il Derby della Capitale si sono ritrovati mister Sven-Göran Eriksson tra gli spettatori. L’allenatore svedese, artefice del miracoloso Scudetto della Lazio nel 2000, mancava da tantissimi anni a Roma. Si sarebbe seduto in Tribuna Monte Mario, per raccogliere l’affetto dei tifosi biancocelesti e sostenere la squadra.

Eriksson va a vedere la Lazio al Derby

Un amore mai tramontato quello tra Sven-Göran Eriksson e i colori della Lazio. Dopotutto, con lui la squadra ha vinto tantissimo: uno Scudetto nel 2000, due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana. Il mister svedese è una pietra miliare del calcio italiano, avendo allenato nella sua carriera anche i cugini della Roma (con cui vinse una Coppa Italia), oltre che le prestigiose panchine di Fiorentina e Sampdoria.

Per i fotografi presenti, Sven-Göran Eriksson si è fatto fotografare davanti a quelle coppe vinte sulla panchina laziale. Tutto questo, mentre il tecnico veniva omaggiato di cori e “grazie” dal pubblico della Curva Nord e tutti i tifosi laziali presenti allo Stadio Olimpico. Dopotutto, è stato colui che ha reso, sotto l’esperienza del presidente Sergio Cragnotti, la Lazio come “la squadra più forte del mondo” nei primi Anni 2000.

Fischi dalla Curva Sud

Se Eriksson ha incassato applausi e stima da parte dei biancocelesti, la stessa reazione non c’è stata nel pubblico romanista. Nonostante l’allenatore abbia allenato la Roma tra il 1984 e il 1987, dalla Curva Sud sono partiti ululati e fischi in sua direzione. Una visita che, a dirla tutta, non è stata per nulla gradita dai tifosi giallorossi.

L’occasione che ha portato Sven-Göran Eriksson a vedere il Derby, oltre che sostenere i biancolesti, è anche quello del suo presunto addio al mondo del calcio. All’età di 75 anni e dopo l’esperienza come Commissario Tecnico delle Filippine, il mister avrebbe dovuto dire addio al pallone per problemi di salute.