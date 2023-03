Derby Lazio Roma, poliziotto ferito da un petardo. Sarebbero cominciate le prime sassaiole e lancio di petardi tra le tifoserie biancocelesti e giallorosse. Intorno alle ore 16, un poliziotto che cercava di non far incrociare gli ultras delle due squadre romane, sarebbe rimasto ferito nel lancio dallo scoppio di un petardo. Come ravvisano le Forze dell’Ordine, con l’avvicinamento al fischio d’inizio, starebbe sensibilmente aumentando la tensione tra le due tifoserie.

Il poliziotto ferito da un petardo prima del Derby Lazio Roma

Il ferimento del poliziotto sarebbe avvenuto nei pressi del lungotevere Maresciallo Diaz. Qui, la polizia sarebbe attiva per consentire la piena sicurezza negli ingressi dello Stadio Olimpico, per seguire l’imminente Derby della Capitale che inizierà alle ore 18. Nonostante i blocchi per non far incrociare le tifoserie giallorosse e biancocelesti, le iniziative di contrasto a eventuali risse non ha potuto fronteggiare adeguatamente il lancio di petardi a distanza.

Uno di questi, avrebbe colpito e ferito un agente in servizio. Il poliziotto, secondo le ricostruzioni dei testimoni, era nei pressi del River Cafè, quando è stato raggiunto dall’esplosione di un petardo. Si teme che qualche scheggia lo abbia colpito e lo scoppio procurato dei danni all’udito. Secondo le dinamiche, anche riportare dall’Adnkronos, in quel momento i tifosi laziali cercavano di accedere allo Stadio Olimpico dagli accessi di piazza Lauro de Bosis.

Un gruppo di ultras della Roma ha cercato di aggredire i laziali

A poca distanza, un gruppo legato ai sostenitori della Roma avrebbe atteso i tifosi biancocelesti nei pressi del River Cafè, molto probabilmente per andare ad aggredirli con spranghe e altri oggetti contundenti. Per attaccarli, gli ultras giallorossi avrebbero provato anche a forzare il blocco imposto dalle Forze dell’Ordine. Tra questi, sarebbe partito anche il famoso petardo, che però avrebbe colpito un agente di polizia in servizio. Tra i lanci di oggetti, si rileva anche quello di fumogeni e bottiglie di vetro.