Derby Lazio-Roma, tutto su: strade chiuse, parcheggi, orari, sicurezza e autobus

derby Lazio-Roma e le preoccupazioni salgono soprattutto da parte del 1500 uomini delle forze dell’ordine. Nel mentre, in attesa della partita delle 18:00, ci saranno bonifiche e controlli a tappeto in tutta l’area del Foro Italico e intorno allo stadio Olimpico. Tra poco avrà inizio il tanto attesoe le preoccupazioni salgono soprattutto da parte del Viminale che ha sottolineato «l’alto rischio di scontri» . Infatti, per evitare scene catastrofiche tra gli oltre 60mila tifosi attesi, saranno presenti. Nel mentre, in attesa della partita delle 18:00, ci saranno bonifiche e controlli a tappeto in tutta l’area dele intorno allo stadio Olimpico. Serie A in tv, Sky o Dazn? Derby Lazio Roma, Inter Juve, formazioni, orario, dove vederle in tv e in streaming Derby Lazio-Roma: sicurezza garantita e parcheggi differenziati

Lo stadio Olimpico è pronto ad ospitare oltre 60mila tifosi mentre, tutta l’area di Roma Nord ospiterà 1.500 uomini delle forze dell’ordine incaricati della vigilanza in tutta la zona. Una particolare attenzione sarà prestata ai luoghi di ritrovo dei tifosi di entrambe le squadre: ponte Milvio e lungotevere a ponte Duca d’Aosta di fronte all’obelisco. Già da ieri sono stati posizionati divieti di sosta e rimozioni forzate di veicoli.

L’obiettivo principale degli agenti sarà evitare qualsiasi contatto durante l’afflusso e il deflusso. Proprio per questo sono state allestite due aree di parcheggio per auto e scooter:

Parcheggio per i laziali al Villaggio olimpico e in Viale della XVII Olimpiade;

al Villaggio olimpico e in Viale della XVII Olimpiade; Parcheggio per i romanisti a piazzale Clodio.

In occasione del derby di oggi, la Questura ha aggiornato il piano di sicurezza aumentando i controlli soprattutto dopo quanto accaduto a Napoli nei giorni scorsi. Infatti, già da ieri sera, sono stati effettuati controlli in tutta la zona delle banchine del Tevere e anche nei pressi della Farnesina alla ricerca di arsenali per eventuali scontri. Sotto controllo anche la rete internet con attenzione ai messaggi presenti sulla chat del tifo romano e sui social fra le frange estreme. Non è certo, inoltre, che non siano presenti rappresentanze ultrà di squadre straniere gemellate con la Lazio e con la Roma.

Derby Lazio-Roma: orari, strade chiuse e autobus

I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 15 e sono previsti tre pre-filtraggi per il controllo dei tifosi. Alle 18 inizierà la tanto attesa partita che, a detta di molti, è la partita più importante della stagione. Le chiusure stradali si sovrappongono a quelle programmate per la Maratona di Roma e scatteranno intorno all’olimpico dalle 14 e fino a «cessate esigenze».

Nei giorni scorsi l’Agenzia per la mobilità ha comunicato le seguenti chiusure stradali:

viale di Tor di Quinto nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz;

lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis;

ponte Duca d’Aosta;

lungotevere Maresciallo Cadorna;

piazzale Maresciallo Giardino;

lungotevere della Vittoria;

lungotevere Oberdan.

Il sistema di trasporto pubblico nella giornata di oggi, subirà delle modifiche e saranno utilizzabili: il tram 2 fra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini; i bus 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini) e 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini).