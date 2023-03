Sorteggio quarti Champions League: data, orario, dove seguirlo in tv (anche in chiaro) e in streaming. Regole e come funziona

Sorteggio quarti di finale Champions League, ancora pochi giorni e il tabellone della fase finale della più importante coppa Europea sarà delineato. Prima però ci sono da completare le ultime sfide in programma degli ottavi di finale che vedono impegnate ben due squadre italiane: si tratta dell’Inter, in campo stasera, e del Napoli, che giocherà domani il match di ritorno contro il Francoforte. Il Milan invece è già ai quarti di finale avendo superato nel doppio confronto il Tottenham. Ma quando si terrà il sorteggio? E quali sono le regole? Vediamo insieme tutte le informazioni in merito.

Quali sono le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions

In attesa degli ultimi verdetti ecco le squadre che si sono già qualificate ai quarti di finale di questa edizione della Champions:

Bayern (GER) – Eliminato PSG Benfica (POR) – Eliminato Bruges Chelsea (ENG) – Eliminato B. Dortmund Milan (ITA) – Eliminato Tottenham Leipzig (GER) / Man City (ENG) Inter (ITA) / Porto (POR) Liverpool (ENG) / Real Madrid (ESP) Frankfurt (GER) / Napoli (ITA)

Quando c’è il sorteggio quarti Champions League, la data

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 si terrà venerdì 17 marzo alle 12:00 CET presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizierà alle 12:00 CET e sarà trasmessa in diretta su UEFA.com. In Italia sarà possibile vederla anche sulle reti Sky sui canali sportivi dedicati. Aggiornamenti anche sui notiziari in chiaro di Italia 1 e Canale 5 (così come sulle altre reti generaliste).

Come funziona il sorteggio dei quarti di Champions, le squadre dello stesso Paese possono giocare insieme? Le regole

Le squadre della stessa nazione possono affrontarsi ai quarti di finale di Champions League? E’ questa la domanda che tutti si fanno alla vigilia di ogni sorteggio. A differenza degli ottavi per i quarti il sorteggio sarà aperto e dunque potranno affrontarsi anche squadre della stessa Nazione. Non sono previste teste di serie. Inoltre, possono affrontarsi squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi. Contemporaneamente saranno sorteggiate anche le semifinali (che oppongono le vincitrici dei quarti) e per determinare la squadra di casa pro forma in finale. Nell’urna finiranno i nomi delle otto squadre che hanno vinto i match degli ottavi di finale.

Data e orario quarti di finale di Champions, quando si giocano le partite di andata e ritorno. Calendario prossime partite

Chiudiamo con uno sguardo al calendario della manifestazione. Le partite di andata dei quarti si giocano martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile. Le semifinali si disputano il 9/10 e 16/17 maggio, mentre la finale si gioca sabato 10 giugno.

