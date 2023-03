Lazio-Roma, il derby fa paura: il Viminale dirama la massima allerta

Troppi episodi di violenza legati alle partite di calcio. Quello di Napoli è stata eclatante, 600 tifosi tedeschi hanno creato il panico nel centro del capoluogo campano con lancio di sedie, tavoli, petardi e l’incendio di un’auto della Polizia. Ora si vuole evitare che la stessa cosa possa succedere a Roma in vista del derby, l’appuntamento più atteso dai tifosi della Capitale. Per questo saranno oltre mille agenti a vigilare sulla sicurezza.

Dopo gli scontri registrati nell’ultimo periodo

Roma, poi, è già stata presa di mira di recente dall’aggressione degli ultrà serbi della Stella Rossa. E si teme proprio che questi ultimi possano tornare a fare ‘visita’ alla città eterna in occasione del derby. È per questo che il Viminale ha diramato la massima allerta in vista del match Roma-Lazio. Il Foro italico sarà zona blindata. In particolare saranno monitorati con attenzione l’area di Ponte Milvio e quella di Piazza Mancini e di Ponte della Musica.

Massima allerta in tutta la Capitale

Non si vogliono commettere errori: la tutela dei cittadini come primo obiettivo in questo piano di controllo delle Capitale che vedrà accorrere all’Olimpico ben 60mila spettatori. Nonostante, però, l’attenzione massima sarà rivolta allo stadio e alle aree circostanti, non mancheranno controlli in tutta Roma, per evitare che possano verificarsi scontri.

E si monitorano anche le chat delle tifoserie che, almeno per il momento, sembrano, non destare alcuna preoccupazione. Per il momento, quindi, tutto sotto controllo, anche se bisognerà aspettare la giornata di domani, domenica 19 marzo, quando è prevista la partita tra le due compagini capitoline.

Fervono i preparativi anche in vista di Italia-Inghilterra

Intanto iniziano anche i preparativi in vista dell’incontro di giovedì prossimo: Italia-Inghilterra che verrà disputata a Napoli. Anche per prevenire eventuali episodi di violenza in quello che sarà il prossimo appuntamento di calcio per le qualificazioni agli Europei 2024 si è svolta ieri una riunione alla quale hanno partecipato inoltre i vertici delle forze di polizia, degli organi di informazione e sicurezza, della Difesa, della Marina e delle Capitanerie di Porto e dell’Amministrazione penitenziaria. Un incontro per prevenire e contrastare, tra l’altro, eventuali manifestazioni di movimenti di matrice anarchica.