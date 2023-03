Derby Lazio Roma domenica 19 marzo 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità. Si attende con grande ansia il Derby della Capitale, con Roma e Lazio che scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico alle ore 18 di domenica 19 marzo. Una giornata non solo per festeggiare i Papà, ma anche per vedere all’opera le due squadre della Capitale. Come prevedibile, in un evento del giorno sarà previsto uno stravolgimento della viabilità, tra strade chiuse, deviazioni e un piano trasporti apposito per la manifestazione.

La viabilità per il derby Lazio Roma di domenica

I cambi di viabilità interesseranno la zona dell’Olimpico, il Quartiere Delle Vittorie, Prati, una parte della Cassia, Monte Mario, il quartiere Flaminio e corso Francia. Si prevedono enormità di disagi per chi vorrà arrivare all’Olimpico e soprattutto chi vive nella zona dello stadio, che vedrà la viabilità minata anche dallo svolgimento della Maratona di Roma, che si svolgerà peraltro nella stessa domenica, ma di mattina. Come prevedibile, sarà vietato parcheggiare nell’ampio raggio dell’Olimpico per motivi di sicurezza.

Saranno vietati tutti i posti nei pressi del Foro Italico, con posteggi che saranno organizzati a distanza per entrambe le tifoserie. Seguendo le indicazioni di Roma Servizi per la Mobilità, troveremo divieti di sosta anche in queste strade: largo Maresciallo Diaz; via dei Robilant; via Mario Toscano; via Salvatore Contarini (con esclusione dei ciclomotori); viale Antonino di San Giuliano, piazzale Maresciallo Diaz; lungotevere Maresciallo Diaz; piazzale di Ponte Milvio; via Cassia (isola pedonale antistante la Chiesa della Gran Madre di Dio); l’intera area parcheggio fronte XV Distretto di P.S. “Ponte Milvio” (via Orti della Farnesina numero 8); lo spartitraffico a raso all’intersezione tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina.

I parcheggi per il derby

Al fine di evitare scontri, anche violenti, tra le due tifoserie, i sostenitori delle due squadre avranno piazzali di parcheggio riservate. I tifosi della Roma potranno posteggiare nell’area di piazzale Clodio, mentre i supporters della Lazio potranno lasciare le macchine al Villaggio Olimpico.

Le strade chiuse

Per arrivare all’Olimpico, il percorso sarà complesso. Idem per tornare a casa, qualora si abitasse nei pressi dello Stadio. Infatti, sempre per motivi di sicurezza saranno chiuse le strade di: viale di Tor di Quinto nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; lungotevere Oberdan.

I mezzi pubblici per arrivare allo Stadio Olimpico

Si potrà raggiungere lo Stadio Olimpico con i mezzi pubblici, prendendo queste linee: tram 2, poi bus 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini) e 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini).