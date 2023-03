Serie A in tv, Sky o Dazn? Sassuolo Spezia e Atalanta Empoli, formazioni, dove vederle in tv. Orario partite dal 17 al 19 marzo

Nemmeno il tempo di archiviare le coppe europee che è già tempo per la Serie A di tornare in campo. Dopo Champions, Europa League e Conference è di scena la 27esima giornata di campionato, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Venerdì 17 marzo 2023 si apre infatti il nuovo turno con i primi due anticipi: in campo Sassuolo Spezia e Atalanta Empoli. Tra sabato 18 e domenica 19 poi, come di consueto, il resto del programma (nessun match di lunedì stavolta): vediamo dunque il calendario giorno per giorno con tutte le partite e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Orario partite oggi venerdì 17 marzo 2023, Sassuolo Spezia e Atalanta Empoli

I primi due anticipi di questa giornata di Serie A saranno divisi in due fasce orarie: quella delle 18.30, con la prima sfida tra Sassuolo e Spezia, e quella delle 20.45, con il posticipo serale Atalanta Empoli. Per quanto riguarda la copertura televisiva l’incontro dei bergamaschi sarà visibile anche su Sky e dunque su tutte le piattaforme streaming dedicate (Now Tv e Sky Go). Entrambi i match, chiaramente, saranno trasmessi da Dazn che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A.

Probabili formazioni Sassuolo Spezia, ultime dai campi

Neroverdi al settimo cielo dopo il colpo grosso di una settimana fa all’Olimpico contro la Roma. Berardi e compagni sono stati protagonisti di un pirotecnico 3-4 che potrebbe spianargli la strada anche in questo turno di campionato: per affrontare lo Spezia Dionisi si affiderà ai suoi uomini di maggior garanzia Berardi, Pinamonti, Frattesi e la rivelazione Laurienté. Dall’altra parte ospiti con Nzola e Gyasi per cercare di giocarsi le proprie chances.

Probabili formazioni Atalanta Empoli, ultime dai campi

Atalanta di Gasperini in cerca di riscatto dopo alcuni passaggi a vuoto, l’ultimo dei quali in trasferta contro la schiacciasassi Napoli. Per ritrovare il sorriso i bergamaschi, in casa, punteranno sulla coppia Lookman Hojlund mentre in difesa si rivedrà Scalvini. L’Empoli punterà invece sul tandem Caputo Satriano per cercare di portare via almeno un punto da questa difficile trasferta.

Serie A in tv sabato 18 marzo 2023

Sabato 18 marzo sarà la volta di altre tre partite che occuperanno le altrettante consuete fasce orarie: alle 15.00 Monza Cremonese, alle 18.00 Salernitana Bologna e in serata Udinese Milan. Quest’ultima partita di Serie A sarà visibile anche su Sky.

Partite di campionato domenica 19 marzo 2023, a che ora gioca il derby Lazio Roma: in serata Inter Juve, programma completo, dove vederle in tv

Domenica 19 marzo 2023 si concluderà il turno di campionato con le restanti sfide in programma. Il lunch match delle 12.30 sarà la sfida salvezza tra Sampdoria e Verona (trasmessa anche da Sky), poi alle 15.00 due incontri: Fiorentina Lecce e Torino Napoli. Alle 18.00 poi derby della Capitale tra Lazio e Roma mentre in serata l’altro super big match tra Inter e Juventus.

Orario partite Serie A 27esima giornata dal 17 al 19 marzo 2023

Vediamo adesso il riepilogo completo con tutte le sfide in programma in questo weekend calcistico di Serie A valido per la 27esima giornata di campionato. Accanto ad ogni incontro è riportato l’orario e l’emittente (o le emittenti), che trasmetteranno la partita.

Sassuolo Spezia e Atalanta Empoli stasera

Sassuolo Spezia, ore 18.30 (Dazn)

Atalanta Empoli, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Chi gioca sabato 18 marzo 2023

Monza Cremonese, ore 15.00 (Dazn)

Salernitana Bologna, ore 18.00 (Dazn)

Udinese Milan, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Orario partite Serie A domenica 19 marzo 2023