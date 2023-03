Serie A in tv, Sky o Dazn? Spezia Inter, formazioni, dove vederla. Orari partite dal 10 al 13 marzo 2023

Dopo la parentesi Europea con le sfide di Champions, Europa League e Conference torna in campo la Serie A. Da venerdì 10 marzo – si parte con Spezia Inter – e fino a lunedì 13 si disputerà la 26esima giornata di campionato. Il grosso del programma sarà come sempre tra sabato e domenica prima dell’ultimo posticipo tra Milan e Salernitana. Vediamo ora tutto il calendario completo giorno per giorno con tutte le sfide di questo lungo weekend calcistico (scorri a fondo pagina per il riepilogo).

Ad aprire la 26esima giornata di Serie A è come detto l’anticipo Spezia Inter con fischio d’inizio alle 20.45. L’incontro si disputa di venerdì a causa del prossimo impegno europeo dei nerazzurri che tra pochi giorni sono attesi dal ritorno degli ottavi di Champions. Spezia Inter, precisiamo, sarà visibile esclusivamente su Dazn e in streaming sulle relative piattaforme.

Simone Inzaghi potrebbe concedere un turno di riposo a qualcuno dei propri top players proprio in vista dell’impegno europeo. Ma anche il campionato richiede la massima attenzione e dunque l’Inter è chiamata a non sbagliare più specie con le “piccole” (vedi alla voce ‘Bologna’). Ad ogni modo, guardando alle formazioni che dovrebbero scendere in campo, in avanti più Lukaku che Dzeko per affiancare Lautaro. Sugli esterni spazio a Darmian e Gosens, a centrocampo Calhanoglu e Mkhitaryan insieme a Barella. Per i padroni di casa formazione tipo invece con Gyasi e un ritrovato Nzola in attacco. A supporto la fantasia di Verde.

Sabato saranno tre invece gli appuntamenti nelle altrettante consuete fasce orarie: alle 15.00 si parte con Empoli Udinese, alle 18.00 spazio a Napoli e Atalanta, infine in serata, dalle 20.45, il posticipo Bologna Lazio (trasmesso anche su Sky). Passiamo a domenica. Lunch match delle 12.30 tra Lecce e Torino poi in campo alle 15.00 due incontri: Cremonese Fiorentina e Verona Monza. Alle ore 18.00 invece sarà la volta di Roma Sassuolo. Posticipo serale alle 20.45 tra Juventus e Sampdoria.

L’ultima partita di questa giornata di campionato sarà quella tra Milan e Salernitana. Rossoneri reduci dal passaggio di turno in coppa ma che saranno chiamati a non sbagliare in campionato dopo i punti lasciati per strada la scorsa settimana a Firenze. La diretta dell’incontro sarà anche su Sky e quindi in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

Vediamo adesso il riepilogo completo di questa 26esima giornata di Serie A. Accanto ad ogni incontro è indicata la data, l’orario, l’emittente (o le emittenti) che trasmetterà il match di campionato in tv. Vi ricordiamo poi che martedì e mercoledì tornerà in campo la Champions – impegnate Napoli e Inter con il ritorno degli ottavi di finale – prima di Europa League e Conference in programma giovedì.

Spezia Inter, ore 20.45 (Dazn)

Empoli Udinese, sabato 11 marzo 2023, ore 15.00 (Dazn)

Napoli Atalanta, sabato 11 marzo 2023, ore 18.00 (Dazn)

Bologna Lazio, sabato 11 marzo 2023, ore 20.45 (Sky/Dazn)

Lecce Torino, domenica 12 marzo 2023, ore 12.30 (Sky/Dazn)

Cremonese Fiorentina, domenica 12 marzo 2023, ore 15.00 (Dazn)

Verona Monza, domenica 12 marzo 2023, ore 15.00 (Dazn)

Roma Sassuolo, domenica 12 marzo 2023, ore 18.00 (Dazn)

Juventus Sampdoria, domenica 12 marzo 2023, ore 20.45 (Dazn)

Milan Salernitana lunedì 13 marzo 2023, Sky o Dazn?