Serie A in tv, Sky o Dazn? Napoli Lazio, formazioni, dove vederla. Orari partite dal 3 al 6 marzo

Torna in campo la Serie A a nemmeno due giorni di distanza dalla conclusione del precedente turno di campionato. Venerdì 3 marzo, complice il ritorno delle competizioni europee la prossima settimana, si apre la 25esima giornata con il primo super anticipo tra Napoli, sempre più in fuga solitaria, e la Lazio. Poi, tra sabato 4 e domenica 5 si disputerà il grosso del programma (sabato sera match di cartello tra Fiorentina e Milan, domenica spazio invece a Juventus Roma), mentre lunedì 6 le ultime due partite. Ecco allora tutte le sfide in programma giorno per giorno e dove vederle in tv (riepilogo completo a fine pagina).

Si parte dunque stasera, venerdì 3 marzo 2023. In campo come detto scenderanno Napoli e Lazio: il fischio di inizio è previsto per le 20.45. Il match sarà visibile in esclusiva su Dazn e sulle piattaforme dedicate. Per quanto riguarda le formazioni, sebbene in molti sostengano un possibile turnover tra le fila dei padroni di casa, Spalletti sembra intenzionato a confermare tutti i titolarissimi. E dunque spazio ancora a Kvaratskheila e Osimehen, così come ai vari Lobotka e Zielinski. Lozano più di Elmas. Anche la Lazio, che sarà impegnata poi martedì 7 marzo per l’andata degli ottavi di Conference, non dovrebbe rinunciare comunque ai migliori: ci saranno dunque Immobile, non brillantissimo nell’ultima uscita ma imprescindibile, Milinkovic e Luis Alberto.

Si passa quindi al programma del weekend. Sabato alle ore 15.00 in campo Monza Empoli; alle 18.00 spazio ad Atalanta e Udinese mentre la sera, dalle 20.45, il posticipo Fiorentina Milan. Quest’ultima sarà visibile anche su Sky. Passiamo a Domenica. Il lunch match delle 12.30 sarà tra Spezia e Verona (trasmesso anche da Sky), mentre alle 15.00 sfida salvezza tra Sampdoria e Salernitana. Alle 18.00 quindi Inter Lecce, poi in serata il posticipo Roma Juventus.

Il programma della 25esima giornata di Serie A si chiude lunedì 6 marzo 2023. Due le partite in programma: Sassuolo Cremonese alle 18.30 e Torino Bologna alle 20.45. La diretta di quest’ultima partita sarà affidata anche a Sky oltre che a Dazn.

Vediamo adesso il riepilogo di tutte le sfide di questo ennesimo turno di campionato “spalmato” su più giorni, da venerdì a lunedì. A fianco ad ogni partita è indicato l’orario e l’emittente che trasmetterà l’incontro.

Napoli Lazio, ore 20.45 (Dazn)

Monza Empoli, ore 15.00 (Dazn)

Atalanta Udinese, ore 18.00 (Dazn)

Fiorentina Milan, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Spezia Verona, ore 12.3o (Sky/Dazn)

Sampdoria Salernitana, ore 15.00 (Dazn)

Inter Lecce, ore 18.00 (Dazn)

Roma Juventus, ore 20.45 (Dazn)

Sassuolo Cremonese, ore 18.30 (Dazn)

Torino Bologna, ore 20.45 (Sky/Dazn)

