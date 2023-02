Champions in tv, Mediaset, Sky o Amazon? Orari partite degli ottavi oggi e domani, dove vederle in tv e in streaming

Dove vedere le partite degli ottavi di finale di Champions League in tv? Torna il grande calcio internazionale e c’è attesa per capire fin dove potranno arrivare le squadre italiane. Tra martedì 14 febbraio e mercoledì 15 febbraio 2023 si disputeranno le prime partite d’andata degli Ottavi con il programma che sarà poi completato la settimana prossima. Vediamo dunque nel dettaglio il calendario completo con tutte le sfide di Champions e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Champions, orari partite di andata Ottavi di finale oggi e domani: dove vederle in tv su Mediaset, Sky, Prime Video

Quest’anno, per la stagione 2022-2023, ci sono ben tre emittenti a trasmettere il meglio del calcio internazionale europeo. Sky e Mediaset, in streaming rispettivamente su Sky Go/Now Tv e Mediaset Infinity, trasmetteranno la totalità dei match ad eccezione di 16 partite che invece saranno esclusivo appannaggio di Amazon e dunque di Prime Video. Dove vedere dunque le partite di Champions di questi giorni in tv? Gli ottavi di finale si aprono stasera, martedì 14 febbraio, con le prime due partite. In campo Milan-Tottenham e Paris Saint-Germain Bayern Monaco. Domani poi, mercoledì 15, sarà la volta invece di Bruges-Benfica e Borussia Dortmund Chelsea con quest’ultima che sarà visibile in esclusiva su Amazon.

Partite ottavi di finale Champions League 21 e 22 febbraio, orari e dove vederle in tv

Dopodiché sarà necessario attendere sette giorni per veder completato il restante programma degli ottavi di Champions League 2022-2023 per ciò che riguarda le partite di andata. Martedì 21 febbraio 2023 in tal senso scenderanno in campo pertanto il Napoli, che volerà in trasferta contro l’Eintracht Francoforte, e il Liverpool che attenderà il Real Madrid. Mercoledì 22 febbraio le ultime due partite: si tratta di Lipsia Mancheter City e Inter Porto, con quest’ultima trasmessa in esclusiva su Prime Video.

Champions in tv, Mediaset, Sky o Amazon? Orari partite e dove vedere gli ottavi di finale (andata)

Ricapitoliamo. Le partite di andata sono divise in due blocchi nello spazio di due settimane, questa in corso e la prossima. Per il ritorno degli ottavi di Champions servirà invece attendere il mese di marzo. Ad ogni modo ecco il calendario completo. Salvo cambiamenti tutti gli incontri si disputeranno alle ore 21.00. Per quanto riguarda Mediaset le sfide saranno visibili su Canale 5,

Partite Champions stasera, dove vederle in tv

Milan Tottenham (Mediaset/Sky)

Paris S. Germain Bayern (Mediaset/Sky)

Gare di andata ottavi Champions 15 febbraio

Bruges Benfica (Mediaset/Sky)

Borussia Dortmund Chelsea (Amazon Prime Video)

Partite Champions 21 e 22 febbraio 2023

Liverpool Real Madrid (21 febbraio – Mediaset/Sky)

Eintracht Francoforte Napoli (21 febbraio – Mediaset/Sky)

Lipsia Manchester City (22 febbraio – Mediaset/Sky)

Inter Porto (22 febbraio – Amazon)

Ritorno ottavi Champions League: date e orari partite, dove vederle in tv su Amazon, Mediaset Infinity e Sky

Il ritorno degli ottavi di finale è previsto invece per marzo. Si parte martedì 7 marzo e mercoledì 8 marzo con le prime quattro partite, e poi martedì 14 e mercoledì 15 marzo. Per quanto riguarda le italiane Tottenham Milan (esclusiva Amazon) si gioca l’8 marzo, Porto Inter il 14 e Napoli Eintracht il 15 (solo su Prime Video). Tutti i match sono in programma alle 21.00.