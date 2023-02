Serie A in tv, Sky o Dazn? Orari partite dal 4 al 7 febbraio, dove vederle in tv e in streaming

Dopo la Coppa Italia torna in campo la Serie A. Anche questo fine settimana, come quello precedente, avremo un “programma spezzatino” con il programma delle partite – tra anticipi, lunch match e posticipi – spalmato addirittura su quattro giorni. Si parte oggi sabato 4 febbraio alle 15.00 con Cremonese Lecce e si terminerà poi martedì sera con la sfida tra Salernitana e Juventus. In mezzo tutte le altre partite compreso il big match di San Siro nonché derby di Milano tra Inter e Milan. Vediamo allora nel dettaglio il programma della 21esima giornata del campionato di Serie A (riepilogo completo a fondo articolo, scorri la pagina)

Serie A, chi gioca oggi sabato 4 febbraio e domani domenica 5 febbraio

Tre gli incontri in programma per la giornata di oggi. Alle 15.00 come detto si parte con Cremonese Lecce poi, alle ore 18.00, la Roma incontra in casa l’Empoli. In serata un incontro che promette gol e spettacolo con la sfida tra Sassuolo e Atalanta. Tutte e tre le partite saranno trasmesse in esclusiva su Dazn e visibili pertanto sulle piattaforme dedicate mentre il posticipo serale andrà in onda anche su Sky. Passiamo a domenica. Si inizia con il lunch match delle 12.30 tra Spezia e Napoli; alle 15.00 poi Torino Udinese e alle 18.00 Fiorentina Bologna. Chiude il programma della giornata il super big match Inter Milan alle 20.45. Per quanto riguarda la copertura televisiva, oltre a Dazn, la partita del Napoli sarà visibile anche su Sky e in streaming su Now tv e Sky Go.

Partite Serie A 6 e 7 febbraio 2023, chi gioca

Ma come detto il programma della 21esima giornata non finisce qui. E non finirà nemmeno con le partite del lunedì. Due le partite in calendario ad ogni modo per il 6 febbraio: alle 18.30 Verona Lazio e in serata, con fischio d’inizio alle 20.45, Monza Sampdoria (trasmessa anche su Sky). Infine l’ultima partita di questo lunghissimo weekend prevista per martedì 7 febbraio 2023: in campo Salernitana e Juventus (ricordate tutte le polemiche della partita d’andata?) alle 20.45.

Orari partite Serie A dal 4 al 7 febbraio 2023 dove vederle su Sky o Dazn

Di seguito dunque il riepilogo completo con tutti gli incontri di questa giornata di campionato e dove vederli in tv e in streaming. Ecco a che ora e su quale canale sintonizzarsi.

Calendario partite serie A sabato 4 febbraio

Cremonese Lecce (ore 15.00 – Dazn)

Roma Empoli (ore 18.00 – Dazn)

Sassuolo Atalanta (ore 20.45 – Dazn/Sky)

Incontri 21esima giornata di campionato domenica 5 febbraio

Spezia Napoli (ore 12.30 Dazn/Sky)

Torino Udinese (ore 15.00 Dazn)

Fiorentina Bologna (ore 18.00 Dazn)

Inter Milan (ore 20.45 Dazn)

Partite Serie A lunedì 6 febbraio 2023

Verona Lazio (ore 18.30 – Dazn)

Monza Sampdoria (ore 20.45 – Dazn/Sky)

A che ora giocano Salernitana Juventus martedì 7 febbraio

Salernitana Juventus (ore 20.45 – Dazn)

Coppa Italia 2023 tabellone: date e orari delle prossime partite