Serie A in tv, Sky o Dazn? Orari partite dal 27 al 30 gennaio, dove vederle in tv e in streaming

Inizia oggi venerdì 27 gennaio 2023 il lungo weekend di Serie A con gli incontri del 20esimo turno di campionato spalmanti su ben 4 giorni. Due le partite con cui si aprirà la giornata, per poi lasciar spazio agli anticipi del sabato (tre partite); quindi il grosso del programma previsto per domenica 29 gennaio, tra cui il big match Napoli-Roma alle 20.45, fino ad arrivare a lunedì sera quando Udinese-Verona completerà il calendario delle partite di Serie A di questo turno. Ma dove sarà possibile vedere il tutto in tv tra Sky e Dazn? Ecco gli orari e tutte le informazioni utili (riepilogo a fondo articolo, scorri la pagina).

Serie A, chi gioca oggi venerdì 27 gennaio 2023

Il programma della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno (che quest’anno, per la prima volta, seguirà un ordine diverso rispetto a quello di andata), si apre alle 18.30 con Bologna-Spezia. A seguire, alle 20.45, Lecce-Salernitana. Tutti gli incontri saranno trasmessi in esclusiva su Dazn e sulle piattaforme streaming dedicate.

Orari partite serie A 20esima giornata sabato 28 gennaio

Proseguiamo. Sabato si parte invece alle ore 15.00: in campo Empoli-Torino. Alle 18.00 l’Inter proverà a riscattare il passo falso interno con l’Empoli in trasferta contro la Cremonese. In serata poi il posticipo Atalanta Sampdoria alle 20.45. Quest’ultimo incontro, oltre che su Dazn come per gli altri due anticipi, sarà visibile anche su Sky.

DAZN, le partite si vedono male: rimborso del 25% dell’abbonamento, ecco come

Gli incontri di campionato di domenica e lunedì

Chiudiamo quindi il programma con le giornate di domenica 29 gennaio e lunedì 30 gennaio. Il lunch match delle 12.30 vede in campo il Milan, che sta attraversando un periodo di profonda crisi, e il Sassuolo. Alle 15.00 Juventus Monza, prima della sfida tra una lanciatissima Lazio e una Fiorentina in crisi d’identità prevista per le ore 18.00. In serata quindi il super big match Napoli Roma. Infine lunedì sera l’ultima partita di questo turno di Serie A: Udinese Verona in campo alle 20.45. Delle partite poc’anzi citate Milan Sassuolo e il match del lunedì Udinese Verona saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Orari partite Serie A dal 27 al 30 gennaio 2023 dove vederle su Sky o Dazn

Di seguito il riepilogo completo di tutti gli incontri di questa 20esima giornata di campionato e dove vederli in tv e in streaming.

Venerdì 27 gennaio

Bologna Spezia (ore 18.30 – Dazn)

Lecce Salernitana (ore 20.45 – Dazn)

Partite di campionato Sabato 28

Empoli Torino (ore 15.00 – Dazn)

Cremonese Inter (ore 18.00 – Dazn)

Atalanta Sampdoria (ore 20.45 – Dazn/Sky)

Calendario partite Domenica 29 gennaio

Milan Sassuolo (ore 12.30 – Dazn/Sky)

Juventus Monza (ore 15.00 – Dazn)

Lazio Fiorentina (ore 18.00 – Dazn)

Napoli Roma (ore 20.45 – Dazn)

Incontri 20esima giornata Lunedì 30 gennaio