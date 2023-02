Sorteggi ottavi Europa League e Conference: data, orario e dove seguirli in tv e in streaming

Ludogorets (BUL) / Anderlecht (BEL) Trabzonspor (TUR) / Basel (SUI) Lazio (ITA) / CFR Cluj (ROU) AEK Larnaca (CYP) / Dnipro-1 (UKR) Braga (POR) / Fiorentina (ITA) Qarabağ (AZE) / Gent (BEL) Bodø/Glimt (NOR) / Lech (POL) Sheriff (MDA) / Partizan (SRB)

Come funziona il sorteggio degli ottavi di Conference

Ma come funziona il sorteggio? Le otto vincitrici della fase a gironi di UEFA Europa Conference League sono designate come teste di serie; le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta saranno non teste di serie. Le vincitrici dei gironi giocheranno il ritorno in casa. I club della stessa federazione non possono essere accoppiati tramite sorteggio. Ulteriori restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Gli accoppiamenti determineranno quindi il tabellone degli ottavi e chi vincerà parteciperà al sorteggio per i quarti: da lì in avanti si procederà con l’eliminazione e passaggio del turno con la consueta formula andata e ritorno.

Quando si giocano gli ottavi di finale di Europa League, data e orario, dove vederle in tv in streaming, Sky, Tv8 o Dazn?

Gli Ottavi di finale di Conference League sono in programma il 9 e 16 marzo 2023. Come per l’Europa League le squadre vincitrici accederanno al sorteggio per i quarti e per le semifinali in programma per il 17 marzo. Dopodiché i match del tabellone avranno le seguenti date: