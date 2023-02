Europa League e Conference in tv, Sky, Dazn o Tv8? Orari partite delle italiane oggi, dove vederle in tv e in streaming

Settimana all’insegna delle coppe Europee quella in corso. Dopo la Champions League, con le prime partite d’andata degli ottavi di finale disputatesi tra ieri e l’altro ieri (secondo round tra martedì e mercoledì prossimi), tornano in campo anche le squadre impegnate in Europa League e Conference League. Ben quattro le squadre italiane ancora in corsa: Juventus e Roma in Europa League, Lazio e Fiorentina in Conference. Stasera, giovedì 16 febbraio 2023, si giocheranno i match d’andata dei playoff per entrambi i tornei, poi tra sette giorni il ritorno: ecco allora il programma completo (scorri a fondo pagina per il riepilogo).

I playoff di Europa League, che corrisponderebbero ai sedicesimi di finale, si disputeranno per quanto riguarda le partite di andata tutti oggi 16 febbraio. Ma quali sono gli orari delle partite delle italiane, ovvero Roma e Juventus? E dove sarà possibile vederle in tv? La Juve, che affronta il Nantes, scenderà in campo alle ore 21.00. La Roma invece, impegnata in trasferta contro il Salisburgo, giocherà alle 18.45. La Roma sarà visibile su Sky e Dazn, mentre la Juve su Dazn e su Tv8. In streaming si potranno utilizzare le relative piattaforme in base all’emittente scelta.

Per conoscere il verdetto e capire chi passerà il turno bisognerà attendere la prossima settimana. Il ritorno dei playoff è infatti previsto per giovedì 23 febbraio 2023: in tal senso Nantes Juventus scenderanno in campo alle 18.45 mentre la Roma, in casa, giocherà alle 21.00.

Passiamo alla Conference. In questo caso sono due le italiane in campo, ovvero Lazio e Fiorentina. La prima giocherà il match d’andata in casa, la seconda in trasferta. Lazio Cluj (visibile su Dazn) si disputerà alle ore 21.00 mentre la partita della Fiorentina contro il Braga alle 18.45. Quest’ultima sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky.

Come per l’Europa League anche la Conference tornerà poi in campo tra sette giorni. Giovedì 23 febbraio 2023 si disputeranno pertanto sia Fiorentina-Braga, fischio d’inizio alle 21.00, che Cluj Lazio, alle ore 18.45. Chi passerà il turno approderà al sorteggio che determinerà i nuovi accoppiamenti per gli ottavi di finale (dove ci sono già le squadre arrivate prime nel girone).

Ricapitoliamo. Le partite di andata dei playoff si disputeranno tutte oggi, 16 febbraio. Per il ritorno di quelli che sarebbero i sedicesimi di finale sia per l’Europa League che per la Conference servirà invece attendere la settimana prossima (sempre giovedì).

Juventus Nantes ore 21.00 (Dazn/Tv8)

Salisburgo Roma ore 18.45 (Sky/Dazn)

Braga Fiorentina ore 18.45 (Dazn/Sky)

Lazio Cluj ore 21.00 (Dazn)

Nantes Juventus ore 18.45 (da definire) – E. League

Roma Salisburgo ore 21.00 (da definire) – E. League

Fiorentina Braga ore 21.00 (da definire) – Conference

Cluj Lazio ore 18.45 (da definire) – Conference

