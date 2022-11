Europa League, biglietti per Salisburgo-Roma: dove acquistarli, prezzi e data della partita

È prevista per giovedì 23 febbraio 2023 la partita Roma- Salisburgo, valida per il ritorno degli spareggi dell‘Europa League 2022/2023 che danno il lascia passare per gli ottavi. Il match si giocherà allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18.45 e fino alle 21 circa.

Parita di Europa League Roma- Salisburgo

Non senza fatica, la Roma di Mourinho ha conquistato l’accesso agli spareggi di Europa League classificandosi al secondo posto nel proprio girone eliminatorio. La partita decisiva è stata vinta dai giallorossi all’Olimpico con un 3-1 contro i bulgari del Ludogorets. Per quel che riguarda invece la squadra avversaria, il Salisburgo, ha dovuto accontentarsi di chiudere il girone E al terzo posto con sei punti. La sconfitta è arrivata nella sesta ed ultima giornata, con un 4-0 contro Leao allo stadio Meazza.

Dove comperare i biglietti

Cresce l’attesa per la partita e con essa è scattata una vera e propria ‘corsa’ all’acquisto dei biglietti. Come anticipato, la partita di Europa League che vedrà sfidarsi la Roma e il Salisburgo è prevista per il prossimo 23 febbraio 2023 alle ore 18.45/21. Per quel che riguarda i biglietti, nonostante molti online stiano già permettendo l’acquisto dei biglietti, è bene aspettare la comunicazione ufficiale, che arriverà a breve, da parte del club giallorosso.