Europa League, Helsinki-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma si prepara stasera a scendere in capo nella trasferta contro Helsinki per giocare la penultima giornata della fase a gironi di Europa League. Un appuntamento importante per i giallorossi che se vogliono andare avanti nella competizione. L’appuntamento è alle 21 al Sonera Stadium di Helsinki dove la Roma dovrà cercare di bissare il successo ottenuto nell’andata, quando il 15 settembre ha vinto sui finlandesi per 3-0. Per quanto sia attualmente impossibile per i giallorossi aspirare a un primo posto, i tre punti di stasera sono fondamentali per arrivare secondi e poter andare allo spareggio con una delle seconde classificate degli altri gironi.

Formazioni in campo

Una partita tutta da vedere nella quale Mourinho intende far scendere in campo Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy, Pellegrini, Belotti, Abraham, mentre Zaniolo dovrebbe partire dalla panchina. Formazione in campo per L’Helsinki dovrebbe essere: Hazard, Hoskonen, Tenho, Raitala, Soiri, Lingman, Väänänen, Hetemaj, Browne, Hostikka, Malik.

La partita verrà trasmessa dalle 21 su Sky Sport, Tv 8 e Dazn. Gli abbonati potranno anche vederla in diretta streaming con il servizio Sky Go attraverso pc o notebook o anche smartphone o tablet.