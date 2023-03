Champions in tv, Mediaset, Sky o Amazon? Ritorno ottavi, chi gioca oggi e domani, date e orari partite

Torna il grande calcio Europeo, al via il programma del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Da martedì 7 marzo 2023 si scende in campo per determinare quali saranno le squadre che approderanno ai quarti; dopo il primo turno disputatosi a febbraio è tempo ora di arrivare ai verdetti: per il campionato italiano in corsa ci sono Milan, Napoli e Inter che hanno vinto i rispettivi match d’andata. Adesso però è il momento di affondare il colpo e di provare a staccare il pass per il proseguo del torneo. Entriamo ora nel dettaglio vedendo il calendario con tutte le partite di ritorno degli ottavi e la relativa copertura televisiva: vi ricordiamo che le prime quattro partite si disputeranno questa settimana mentre tra sette giorni avrà luogo il resto del programma (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Orari partite Champions oggi martedì 7 marzo 2023, chi gioca e dove vederle

Stasera, martedì 7 marzo 2023, scenderanno in campo Benfica Bruges e Chelsea Borussia Dortmund. All’andata il Benfica aveva vinto 0-2 in trasferta, mentre i blues erano caduti 1-0 sempre fuori casa. Per quanto riguarda il fischio d’inizio è previsto per entrambe le partite alle ore 21.00. Le due sfide saranno visibili sulle reti Mediaset e Sky e nello specifico Canale 5 trasmetterà l’incontro del Chelsea.

Champions in tv, partite mercoledì 8 marzo 2023, orari, dove vedere Tottenham Milan

Passiamo a domani, mercoledì 8 marzo 2023. In campo la prima delle italiane, il Milan, che riparte dalla vittoria dell’andata (1-0) ma dal recente passo falso in campionato contro la Fiorentina. Ad attenderlo, in una sfida che si preannuncia spettacolare, il Tottenham (il match sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video). L’altra partita in programma è quella tra Bayern e PSG: all’andata era finita 0-1 per i tedeschi. Riusciranno i campioni di Francia a ribaltare il risultato? Fischio di inizio anche in questo caso per entrambe le partite alle 21.00.

Orari partite Champions League 2022 2023 ritorno ottavi di finale: il programma della settimana prossima, chi gioca il 14 e il 15 marzo

Quest’anno, per la stagione 2022-2023, ci sono ben tre emittenti a trasmettere il meglio del calcio internazionale europeo. Sky e Mediaset, in streaming rispettivamente su Sky Go/Now Tv e Mediaset Infinity, trasmetteranno la totalità dei match ad eccezione di 16 partite che invece saranno esclusivo appannaggio di Amazon e dunque di Prime Video. Diamo uno sguardo adesso al programma della prossima settimana. Martedì 14 marzo scendono in campo Manchester City Lipsia e Porto Inter; poi, mercoledì 15 marzo sarà la volta di Napoli Francoforte e Real Madrid Liverpool.

Ritorno ottavi di finale Champions League 2023, date e orari partite, dove vederle in tv e in streaming

Di seguito la programmazione completa del ritorno degli ottavi di finale di Champions. Accanto ad ogni partita è indicato il giorno (gli orari sono tutti alle 21.00) e l’emittente o le emittenti che trasmetteranno il match.

Partite Champions League 7 e 8 marzo 2023, dove vederle in tv, Sky, Amazon o Mediaset?

Benfica Bruges, martedì 7 marzo 2023 (Mediaset/Sky)

Chelsea Borussia Dortmund, martedì 7 marzo (Mediaset/Sky)

Tottenham Milan, mercoledì 8 marzo (Amazon Prime Video)

Bayern Paris Saint-Germain, mercoledì 8 marzo (Mediaset/Sky)

Ritorno ottavi Champions, chi gioca il 14 e 15 marzo 2023, dove vedere le partite in tv

Manchester City Lipsia, martedì 14 marzo (Mediaset/Sky)

FC Porto Inter, martedì 14 marzo (Mediaset/Sky)

Real Madrid Liverpool, mercoledì 15 marzo (Mediaset/Sky)

Napoli Eintracht Francoforte, mercoledì 15 marzo (Amazon Prime Video)

