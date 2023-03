Porto Inter chi va ai quarti di Champions? Chi ha vinto

E’ il gran giorno di Porto Inter, sfida di ritorno valida per gli ottavi di Champions League. I nerazzurri sono a caccia del passaggio del turno per raggiungere così i rivali di sempre del Milan, che appena una settimana fa hanno avuto la meglio nel doppio confronto del Tottenham. Prima però c’è da superare l’ostacolo Porto: si riparte in tal senso dalla vittoria di misura ottenuta a San Siro dalla squadra di Simone Inzaghi a fine febbraio. Ecco allora com’è andata.

Risultato finale Porto Inter: 0-0, l’Inter va ai quarti

L’Inter è reduce dal clamoroso k.o. in campionato contro lo Spezia. La sfida di stasera, soprattutto per la posta in palio, dal prestigio all’aspetto economico, è assolutamente di quelle da non sbagliare. Inzaghi spera di far valere anche il punteggio ottenuto all’andata che permette alla sua squadra di giocare per due risultati su tre. Anche un pareggio, un po’ come accaduto per il Milan, basterebbe infatti ai nerazzurri per staccare il pass per i quarti.

La partita è terminata 0-0: l’Inter, in virtù della vittoria ottenuta all’andata, accede ai Quarti di finale di Champions.

Quali sono le squadre qualificate ai Quarti di Finale di Champions

La settimana scorsa sono arrivati i primi verdetti ufficiali: ai quarti di finale di Champions 2022-2023 si sono già qualificate Milan, Benfica, Bayern Monaco e Chelsea. Stasera gli altri due verdetti che usciranno dalle sfide Porto Inter e Manchester City Lipsia. Ecco pertanto l’elenco – in aggiornamento – delle squadre che hanno passato il turno agli ottavi:

Bayern (GER Benfica (POR) Chelsea (ENG) Milan (ITA) Man City (ENG) Inter (ITA) Liverpool (ENG) / Real Madrid (ESP) 15/03 Frankfurt (GER) / Napoli (ITA) 15/03

Domani, mercoledì 15 marzo 2023, sarà la volta delle ultime due partite in programma degli ottavi di finale di Champions. Si tratta di Napoli Francoforte e Real Madrid Liverpool. Da queste sfide usciranno le squadre che completeranno la top 8 europea protagonista al sorteggio per i quarti di finale il prossimo venerdì. All’andata il Real Madrid aveva “strapazzato” il Liverpool 2-5 e dunque partirà più che favorito nel match di ritorno; anche il Napoli potrà contare sulla vittoria ottenuta nel primo turno: si riparte in questo caso dallo 0-2 del 21 febbraio scorso. Diretta del match in esclusiva su Amazon Prime Video.