Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 21 aprile 2022: le previsioni di domani

Gli esperti lo avevano già annunciato, ma ora dalle parole si passerà (e purtroppo) ai fatti perché domani su gran parte dell’Italia arriverà una nuova ondata di maltempo, una perturbazione atlantica che porterà piogge, temporali e temperature in calo. Nella giornata di giovedì, come avevano spiegato i meteorologi di Meteo.it, torneranno anche i venti di Scirocco e ci sarà addirittura la neve sui rilievi alpini e sulle cime più alte della dorsale appenninica. Questo vuol dire che il clima sarà molto più fresco, poco ‘primaverile’. E la bella stagione sembra, ancora una volta, un miraggio.

Pioggia e temporali nel Lazio giovedì 21 aprile 2022

Nel Lazio per la giornata di domani la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per criticità idrogeologica. Tutte le zone della Regione saranno colpite: i bacini costieri nord, il bacino medio Tevere, l’appennino di Rieti, i bacini di Roma, l’Aniene, i bacini costieri sud e il bacino del Liri.

Le previsioni a Roma e nel Lazio

Nel dettaglio, a Roma domani ci sarà una instabilità diffusa con precipitazioni sparse al mattino, fenomeni in temporanea attenuazione nelle ore pomeridiane; in serata il tempo tornerà ad essere instabile con piogge e temporali anche intensi. Temperature comprese tra +14°C e +25°C. Stessa cosa nel resto del Lazio, dove il tempo sarà instabile in mattinata con piogge estese; temporanea attenuazione dei fenomeni al pomeriggio specie lungo il settore costiero. Nuovo peggioramento in serata con temporali anche intensi sui settori centro-settentrionali della regione.

Che tempo farà domani in Italia

Al Nord nella giornata di domani ci saranno deboli precipitazioni al mattino, soprattutto su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli coperti su tutti i settori. In serata, invece, ci sarà un peggioramento con piogge anche intense, specie sull’Emilia Romagna, dove non sono da escludersi temporali nella notte.

Al centro il tempo sarà instabile al mattino con piogge sparse e cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo uggioso, con pioviggini sparse. In serata attesi temporali sulle coste Tirreniche, altrove avremo precipitazioni deboli o moderate; graduale miglioramento atteso nella notte.

Al sud e alle isole, invece, al mattino ci saranno molte nubi in transito su regioni peninsulari e Sicilia, attese piogge e temporali sulla Sardegna. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo, con estesi fenomeni temporaleschi ancora sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni anche su Campania e Molise; piogge nella notte anche su Basilicata, Puglia e Calabria.

In ogni caso, le temperature minime saranno in aumento su tutta la penisola, mentre le massime saranno stabili o in diminuzione sulle isole maggiori e al nord, in rialzo altrove.