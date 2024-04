Allerta meteo domani nel Lazio: 1 maggio sotto la pioggia, le previsioni

Allerta meteo domani mercoledì 1 maggio 2024 nel Lazio. In arrivo pioggia e brutto tempo: dopo una breve parentesi di sole e rialzo delle temperature, nuovo passo indietro della bella stagione. Attesi temporali e rovesci, le previsioni.

Pioggia il 25 aprile (in alcuni casi perfino neve!), pioggia il 1 maggio. Cambio di programma per chi, sfruttando magari il lungo ponte, aveva in mente la classica scampagnata o gita fuori porta in occasione della festa dei lavoratori. Una nuova ondata di maltempo infatti, già dalla serata di oggi, è in arrivo nel Lazio: e per domani, seppur di colore giallo, la Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo. Insomma, niente prati e pic-nic proprio come “vuole la tradizione”.

Allerta meteo di colore giallo domani nel Lazio

Partiamo allora proprio dal documento diffuso dalla Regione. Piogge e temporali, da quanto si apprende, faranno capolino sin dal mattino accompagnandoci poi per il resto della giornata con qualche miglioramento soltanto in serata. Questo l’avviso diffuso poco fa:

“La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla mattina di domani, mercoledì 01/05/2024 e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati specie sui settori settentrionali”.

Le previsioni di domani nel Lazio

Il maltempo, c’è da dire, colpirà trasversalmente tutta la Regione, nessuna provincia esclusa. Da Frosinone a Latina, passando per Rieti e Viterbo – tra poco il focus su Roma – praticamente ovunque sono attesi temporali magari inframezzati da qualche temporanea schiarita. Anche le temperature torneranno a scendere con le massime che non supereranno i 15-16 gradi. Addirittura – ma tra giovedì e venerdì – potrebbe cadere nuovamente perfino qualche sporadico fiocco di neve in montagna ad esempio a Campo Staffi (Frosinone) e sul Terminillo. Una coda lunga di inverno insomma, che proprio non vuole saperne di lasciare il Lazio.

Meteo Roma 1 maggio 2024

Per quanto riguarda il meteo sopra i cieli di Roma, l’ultimo che manca all’appello, anche la Capitale non sarà esente dal maltempo, anzi. Le prime gocce sono attese già attorno alle 8 e cresceranno di intensità con il passare delle ore. Secondo gli esperti de Il Meteo.it fenomeni più intensi ci saranno dalle 11.00 in poi con picchi – indovinate un po’? – proprio all’ora di pranzo, tra le 12 e le 13. Se volete grigliare carne e verdure sarà meglio munirsi di ombrello e tettoie riparanti. Temporali alternati a schiarite, ancora, perdureranno fino alla tarda serata, con i rovesci che proseguiranno anche nella notte.