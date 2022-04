Allerta meteo e neve nel Lazio: le previsioni del weekend (2-3 aprile), dove potrebbe nevicare

Il nuovo mese partirà all’insegna del maltempo su buona parte dell’Italia. E, purtroppo, non si tratta di un pesce d’aprile, come in molti sperano. Nessuno scherzo, ma solo verità e gli esperti, già da settimane, avevano preannunciato un colpo di coda dell’inverno, che proprio pare non voglia finire. Prima le allerte meteo nel Lazio, ora addirittura l’arrivo della neve su alcune zone, con un weekend che vedrà le temperature in calo. Niente sole o primavera, quindi. Almeno per il momento.

Maltempo nel Lazio nel weekend

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’ennesima allerta meteo: dal pomeriggio di ieri e per le prossime 24 ore, infatti, nel Lazio sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, soprattutto sui settori orientali e meridionali della Regione. Maltempo, quindi, che si trascinerà anche nella giornata di sabato, con un freddo un po’ insolito per il mese di aprile.

Neve nel Lazio sabato 2 e domenica 3 aprile: ecco dove

Come spiegano gli esperti di Meteo Regione Lazio, dalla notte di venerdì le correnti fredde saranno convogliate lungo il bordo occidentale dell’area depressionaria ligure e questo favorirà precipitazioni, in prevalenza a carattere nevoso. Con accumuli moderati, fino a puntualmente elevati, da sabato mattina su tutto il comparso subappennino laziale al di sopra dei 1000 metri s.l.m.

“Un asse frontale freddo, inoltre, attraverserà tutta la Regione tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di domani: questo comporterà precipitazioni diffuse nevose fino ai livelli collinari, iniziando dal Viterbese, colline di Bolsena e Bracciano, con la neve in calo fino ai 350-400 metri di quota. Fiocchi probabilmente anche a Viterbo, mentre le nevicate saranno circoscritte nell’entroterra Reatino. Saranno imbiancante le zone centro-occidentali della Sabina Romana, compresi i Monti Prenestini e Lucretili dai 600 metri e nevicherà a quote collinari lungo tutte le aree pedemontane dei Simbruini fin sulla Ciociaria e Val Comino. Non si esclude qualche fiocco a Frosinone, proprio perché come dichiarano gli esperti di Meteo Regione Lazio, stando alle simulazioni dei modelli ad area limitata da domani il gradiente di temperatura sarà consono per le nevicate a quote basso-collinari, soprattutto sulle aree preappenniniche/anti appenniniche del Lazio meridionale”.

Neve sui Castelli Romani

Ma non solo. Nevicherà anche sui Castelli Romani con fiocchi dai 400 ai 450 metri, così come potrebbero esserci nevicate con cumuli irrisori localmente dai 300 metri, soprattutto ai piedi dei Monti Aurunci, nella provincia di Latina. A Campodimele, per esempio, è prevista la neve mista a pioggia in mattinata, mentre cadranno i fiocchi veri e propri nel pomeriggio.

Le previsioni di domenica nel Lazio

Sospiro di sollievo per la giornata di domenica. La perturbazione, infatti, si allontanerà verso i Balcani: la giornata sarà ugualmente fredda, ma le condizioni meteo miglioreranno. A Roma la mattina il cielo sarà parzialmente nuvoloso (con temperature che si aggirano tra i 4 e i 9°C), mentre in serata sono previste piogge deboli e schiarite.