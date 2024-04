Allerta meteo nel Lazio oggi 18 aprile 2024

Maltempo in arrivo nel Lazio. Diffusa poco fa dalla Regione una nota di avviso per “avverse condizioni meteo”. L’allerta, comunque di colore giallo, è prevista già a partire dal pomeriggio di oggi.

Tempo instabile nel Lazio. Dopo il caldo dello scorso weekend in queste ore il Lazio è attraversato da un brusco cambio delle condizioni metereologiche. Temperature più basse, anche di molto rispetto a pochi giorni fa, e soprattutto precipitazioni. Ma non c’è solo la pioggia: come vi abbiamo raccontato stamattina in montagna si è rivista addirittura la neve, con l’inverno tornato improvvisamente a bussare alla porta mentre tutti erano intenti ormai ad andare al mare.

Maltempo nel Lazio: allerta gialla per le prossime ore

In questo quadro climatico a dir poco schizofrenico si registra dunque l’arrivo in queste ore del maltempo (in provincia di Latina sta già piovendo, ndr), in questo caso con rovesci e temporali. “L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio – si legge nella nota – ha emesso un’allerta gialla dal pomeriggio di oggi, giovedì 18 aprile 2024 e per le successive 6 – 8 ore”.

Si prevedono pertanto nella Regione “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”. In molte località la pioggia è attesa in serata ma si cerca di capire come evolverà la situazione.

Le previsioni meteo a Roma e nel resto della Regione

Cosa dobbiamo attenderci infatti? “Nelle prossime ore l’instabilità convettiva pomeridiana accelererà sulle zone interne del Romano e del Viterbese”, spiegano gli esperti di Meteo Lazio, “con fenomeni temporaleschi anche in pianura su Roma e su tutte le aree interne”. Nuovamente potrebbero rivedersi, nonostante il periodo, i fiocchi di neve perfino a bassa quota: “Attenzione al rischio di fenomeni nevosi localmente al di sotto dei 1000 metri slm”.

Temperature basse

Insomma, per adesso scordiamoci le calde temperature dello scorso fine settimana, specie a Roma e sulla costa. Anzi: nonostante aprile sia abbondantemente inoltrato la colonnina di mercurio è destinata a scendere ulteriormente. “Si registrano temperature minime piuttosto rigide per il periodo nelle zone interne della nostra regione”, aggiungono ancora da Meteo Lazio, “anche fino a -5° come a Leonessa, o come tra Campocatino e Campo Staffi, dove la temperatura minima si è aggirata tra i -4°C ed i -3°C. Insomma, “la primavera sta mostrando il suo lato più freddo in questa ultima parentesi di aprile”.