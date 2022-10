Ancora disservizi sulla Roma-Lido: pendolari furiosi sui social. Cotral: ‘Responsabilità del fornitore’

Ancora disagi sulla Roma-Lido. L’ennesimo disservizio verificatosi questa mattina intorno alle 5.40 è da imputarsi ad un calo di corrente. Il servizio è stato poi ripristinato un’oretta dopo, intorno alle 6.30. In questo lasso di tempo, tuttavia, non è arrivato nessun mezzo sostitutivo per arginare la problematica e consentire ai pendolari di proseguire la propria attività.

Leggi anche: Roma-Lido tra ritardi e treni soppressi: pendolari furiosi

Guasto questa mattina sulla Roma-Lido

La linea non è purtroppo nuova a simili situazioni. Solamente pochi giorni fa avevamo raccontato dell’ennesimo disservizio che aveva completamente bloccato la circolazione lasciando i pendolari senza né treni né spiegazioni. Quest’oggi, sfortunatamente, il copione sembra ripetersi: dei convogli non c’è nemmeno l’ombra e numerose le code formatesi a seguito dei ritardi. Banchine gremite di persone che aspettano un treno che probabilmente non arriverà.

La rabbia dei pendolari sui social

La rabbia dei pendolari esplode severamente sui social ‘a colpi’ di tweet:

‘Cosa c’è di nuovo? Non se ne può più! Ogni giorno servizio peggiore’ tuona Letizia, alla quale fa eco il treno Roma lido: ‘la Romalido come un film dell’orrore: guasti a ripetizione, attese in banchina esasperanti, mancanza di navette sostitutive, aggressioni al personale e danneggiamento di treni. E tutto in poche ore di servizio’.

Questi alcuni commenti che si sono avvicendati nel corso di queste ore e l’elenco potrebbe andare avanti a lungo.

La #RomaLido come un film dell'orrore: guasti a ripetizione, attese in banchina esasperanti, mancanza di navette sostitutive, aggressioni al personale e danneggiamento di treni

E tutto in poche ore di servizio, ecco cosa è successo questa mattina https://t.co/pwCpBS6Av3 pic.twitter.com/zSBF8Zx3Bx — il treno roma lido (@iltrenoromalido) October 12, 2022

La nota di Cotral

Intanto Cotral in una nota ha fatto sapere che la responsabilità dell’assenza di navette sostitutive è del fornitore.